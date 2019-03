Accidents de la route : 8 morts et 17 blessés en 24 heures

La liste macabre des accidents de la route ne cesse de s’allonger. Durant la semaine écoulée, le nombre de victimes de l’insécurité routière s’apparente à un véritable bilan de guerre. Huit personnes ont perdu la vie et 22 autres ont été blessées dans cinq accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile. La wilaya de Laghouat déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 6 personnes, alors que 6 autres ont été blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue sur la RN 23, dans la commune de Gueltet Sidi Saad. Durant la période allant du 12 au 18 mars en cours, le bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) annonce dix-sept morts et 412 blessés dans des accidents de la route survenus dans les zones urbaines. ce même bilan a connu une hausse avec +62 accidents par rapport à la semaine d’avant, de même pour le nombre des blessés (+54) et celui des morts (+10), a précisé le communiqué.



Qui arrêtera les poids lourds ?



A Biskra, une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées lors d'un accident survenu jeudi au lieu-dit Menbaâ El Ghozlane, dans la commune de Loutaya, ont indiqué jeudi les services de la protection civile. Le drame a eu lieu sur un tronçon de la RN 87 reliant la wilaya de Biskra à Batna via la commune de Loutaya, lorsqu' un véhicule utilitaire, au bord duquel se trouvaient trois personnes de la même famille, est entré en collision avec un semi-remorque. Une personne de 56 ans a perdu la vie et ses deux compagnons, 22 et 26 ans, ont été blessés. Le corps de la victime a été transporté à la polyclinique de Kenitra, tandis que les deux personnes blessées ont été évacuées par la protection civile vers la polyclinique de Loutaya, a ajouté la même source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame.



Renversement d'un bus entre Sidi Abdallah et Mahelma



Seize personnes (9 hommes et 7 femmes) ont été blessés suite au dérapage, jeudi soir, d'un bus de voyageurs au niveau de la route reliant les communes de Sidi Abdallah et Mahelma (Alger Ouest), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya d'Alger. «Le renversement du bus est survenu à 16h16 au niveau de la route reliant les deux communes de Sidi Abdallah et Mahelma à Zeralda, faisant 16 blessés sans enregistrer de décès», a déclaré à l'APS le chargé de la cellule de communication à la Direction de la protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhelfallah. Selon la même source, les éléments de la Protection civile ont prodigué aux blessés les premiers soins sur place avant les transférer à l'hôpital de Zeralda où ils ont été pris en charge, ajoutant que leur santé était stable. Les services de la Protection civile ont mobilisé, à cet effet, 4 ambulances et un camion-citerne. Pour leur part, les autorités territorialement compétentes ont ouvert une enquête pour définir les causes de cet accident.



Une voiture percutée par un train à Bordj Bou-Arréridj



A Bordj Bou Arréridj, un couple de sexagénaires a péri dans un accident de circulation qui a eu lieu jeudi en fin de journée à Mansourah. Le couple, qui était à bord d’une voiture, traversait le passage à niveau situé au centre de la ville distante de 30 kilomètres à l’ouest de Bordj Bou Arréridj quand il a été surpris par la venue du train. Le conducteur de ce dernier qui a actionné le klaxon pour les alerter n’a pu freiner à temps. La voiture a été complètement endommagée par le mastodonte. Les deux victimes, âgées de 67 ans, sont décédées sur le coup. Leurs corps ont été déchiquetés dans l’accident qui est le second du genre dans la wilaya. Un berger, qui habite dans la commune d’El Anasser, a péri dans des conditions similaires il y a quelques jours. Le couple a été enterré hier après la prière du vendredi. Leur décès a provoqué la consternation de toute la population de la commune de Mansourah.



Le facteur humain, principale cause



Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (à plus de 95%), en raison notamment du non-respect de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration. L’homme est en effet responsable dans plus de 95% des cas d'accidents. L'Algérie a décidé de durcir son code de la route. Les peines encourues par les chauffards pourront aller de 5 à 10 ans de prison ferme pour les conducteurs de camions et de bus, et de 2 à 5 ans fermes pour les voitures de tourisme. Les amendes les plus lourdes pourront atteindre 1 million de dinars, soit près de 10 000 euros.



Est-ce suffisant ? Quelle approche avons-nous de la conduite automobile aujourd’hui ?



Les infractions commises par les conducteurs irresponsables sont fréquentes, et même les règles les plus élémentaires en matière de sécurité routière ne sont pas respectées. Résultat : ils se tuent et ils fauchent la vie des autres. D'où l'intérêt grandissant de s'intéresser davantage à la formation des conducteurs et de la sensibilisation permanente de la population ainsi que la mobilisation de l'école pour incruster les premières règles du code de la route. En attendant, la DGSN continue de réitérer son appel aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite, au respect du code de la route et de la vitesse limitée, outre la nécessité de soumettre le véhicule au contrôle technique périodique, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

R. S.