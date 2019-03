Production agricole : 3 millions de quintaux de céréales prévus à Oum El-Bouaghi et plus de 1,75 million de quintaux d’ail à Mila

La production céréalière attendue au titre de la saison agricole 2018-2019 dans la wilaya d’Oum El Bouaghi atteindra 3 millions de quintaux, «si le volume actuel des précipitations persiste», a révélé dimanche le directeur des services agricoles (DSA), Laâla Maâchi. Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que la wilaya d’Oum El Bouaghi qui a réalisé la saison dernière près de 2,160 millions de quintaux, «prévoit de franchir le cap de 3 millions de quintaux, avec une moyenne de rendement de 13 quintaux à l’hectare», arguant que la quantité des précipitations enregistrées depuis le lancement de la campagne labours-semailles en octobre dernier a atteint jusqu’à présent 300 mm.

Il a ajouté que la semaine dernière, plus de 40 mm de pluie ont été enregistrés, relevant l’importance des ces précipitations dans l’irrigation des productions agricoles et la réalisation d’une récolte «record». La superficie cultivée en céréales, toutes espèces confondues, a atteint 215.000 hectares pour l’actuelle saison, contre 200.000 ha lors de la campagne précédente (2017-2018), avec une augmentation de près de 8 %, a fait savoir le DSA.



La wilaya de Mila prévoit la réalisation, au titre de la saison agricole en cours, d’une production de 1.075.320 quintaux d’ail, a-t-on appris hier auprès de la direction des services agricoles (DSA). La surface consacrée à la plantation d’ail, estimée à 1.923 hectares, est concentrée essentiellement dans les communes de la région sud, notamment dans les localités d’Oued Athmania, Oued Seguen, Teleghma ainsi que la commune de Mechira, dans le périmètre irrigué s’étendant sur une superficie de 4.447 hectares, a précisé à l’APS la même source. La surface réservée cette année à ce genre de cultures à l’échelle locale a connu une «légère hausse», estimée à 29 ha, a-t-on ajouté de même source, rappelant que la campagne agricole précédente a été marquée par la mobilisation de 1.894 ha pour la culture de l’ail et une production «considérable», dépassant

1 million de quintaux. La même source a attesté que les résultats réalisés dans la culture de l’ail à Mila a encouragé près de 400 agriculteurs à reconduire, pour cette saison agricole, la même activité agricole.

Estimée à 3 DA/kg, la prime de stockage de l’ail accordée par le ministère de tutelle aux producteurs de la filière, dans le cadre de la régulation du marché de ce produit et d’assurer sa disponibilité tout au long de l’année, figure parmi les facteurs qui ont également favorisé la culture de l’ail et son développement dans cette région. L’entrée en vigueur du périmètre d’irrigation a constitué également un élément encourageant au développement de cette culture, a-t-on conclu.