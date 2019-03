Blé russe : Les premières cargaisons pour bientôt

Selon cette agence, qui cite les responsables russes, Moscou espère obtenir un assouplissement de la réglementation sur les grains punaisés des céréales, pour que «les autorités algériennes puissent considérer la question de l’assouplissement des exigences concernant le blé russe». L’arrivée de cargaison témoin —du blé russe— sera soumise à un contrôle afin de vérifier la conformité à la réglementation sur les grains punaisés des céréales (à hauteur de maximum 0,1% du total) en vigueur en Algérie. Il faut rappeler qu’en octobre dernier, les responsables du ministère de l’Agriculture avaient annoncé leur intention d’importer du blé de Russie. Le même mois, une délégation algérienne est partie à Moscou pour examiner les possibilités d’importation de blé russe et pour obtenir des échantillons de blé afin de les soumettre à une analyse permettant de savoir si elle peut être conforme aux habitudes alimentaires des Algériens.

La délégation était composée de représentants du ministère de l’Agriculture et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales ainsi que des experts agronomes qui se sont rendus à Moscou «pour amener des échantillons de blé russe, en vue d’en analyser les taux d’ivraie, de poussière et de résistance à l’humidité». C’est d’ailleurs ce qui a été confirmé par Kamel Fernah, directeur central au ministère de l’Agriculture, en octobre dernier. Au cours de ce déplacement, « la délégation algérienne ne s’est pas contentée d’étudier la qualité du blé, mais a pris aussi en considération les conditions de stockage, de chargement et de transport, qui sont des facteurs déterminants pour apprécier le rapport qualité/prix», a expliqué M. Fernah.

Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, et en vue de parvenir à la sécurité alimentaire, les pouvoirs publics ont défini une stratégie qui se projette en un ensemble d’objectifs cohérents et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles, en plus de la diversification des sources d’approvisionnement. Il est donc tout à fait légitime pour l’Algérie de «rechercher un marché plus compétitif» pour ne pas rester tributaire d’un seul fournisseur, la France en l’occurrence. En plus de la France, et de la Russie éventuellement, l’Argentine figure aussi parmi les plus importants pays fournisseurs de blé. En 2018, du blé argentin a été acquis par l’Algérie. Il a représenté 900.000 tonnes pour une valeur totale de 160 millions de dollars d’importation. L’Argentine fera concurrence à la Russie sur le marché algérien, ce qui réduira la part de la France. En effet, l’Algérie reste le premier importateur de blé français, assurant la moitié des exportations de Paris en dehors de l’UE à hauteur de 4,3 millions de tonnes de blé en 2017 et 2018, selon les chiffres officiels français.



Filière céréalière : une évolution significative



Il faut rappeler dans ce contexte que le rapport d’Oxford Business Group (OBG), publié en novembre dernier, avait fait état de l’augmentation par l’Algérie de ses approvisionnement en matière de blé. En effet, il a été enregistré une production céréalière record au cours de la campagne agricole 2017/2018 et qui a dépassé 6,1 millions de tonnes de céréales entre juillet 2017 et juin 2018, soit une augmentation de 74% par rapport aux 3,5 millions de tonnes récoltées au cours de la saison précédente.

Cette forte production a permis à l’Algérie d’atteindre, avant l’heure, l’objectif de produire 5,3 millions de tonnes de céréales par an avant 2022.

Au moment où les importations céréalières totales de l’Algérie, en particulier le blé tendre et le maïs, sont estimées entre 12 et 13 millions de tonnes par an.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a annoncé qu’au vu des immenses avancées enregistrés par le secteur depuis quelques années et des performances réalisées en matière de production dans les divers segments, l’Algérie est sur le point d’atteindre l’autosuffisance en produits agricoles, et que tous les moyens et les conditions sont favorables pour atteindre cet objectif.

C’est la preuve de l’existence d’une réelle richesse dans notre pays, permettant de réduire la facture d’importation des produits agricoles, sachant que l’importation se limite aujourd’hui à trois ou quatre produits, le blé, notamment. Dorénavant, le défi à relever est donc d’atteindre l’autosuffisance en blé dur, ce qui contribuera grandement à assurer la sécurité alimentaire du pays et nous permettre de passer du cap de pays importateur, à celui d’exportateur de produits agricoles dont la qualité n’a rien à envier à celle des grands pays producteurs.

Tahar Kaidi