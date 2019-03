À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite son homologue pakistanais et le Premier ministre

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue pakistanais, Arif Alvi, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa «profonde» satisfaction du niveau des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Il m'est agréable, au moment où la République islamique du Pakistan célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple pakistanais frère», a affirmé le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer ma profonde satisfaction du niveau des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays dans différents domaines, et vous assurer, par la même, mon attachement constant à œuvrer de concert avec vous au renforcement de ces relations et à leur promotion au plus haut niveau, en consécration des aspirations de nos deux peuples frères», a conclu le Président Bouteflika dans son message.

… et le Premier ministre

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre pakistanais, Imran Khan, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réaffirmé sa volonté d'intensifier les efforts en vue de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et de les hisser au mieux des intérêts des deux peuples frères. «Il m'est agréable, au moment où la République islamique du Pakistan célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, priant Dieu, Tout-Puissant, de vous accorder santé et bien-être, et d'assurer au peuple pakistanais frère, progrès et prospérité», lit-on dans le message du président Bouteflika. «Je tiens à saisir cette agréable occasion, pour saluer le niveau exceptionnel des relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays dans tous les domaines, et vous réaffirmer mon attachement constant à intensifier les efforts pour la consolidation et la promotion de ces relations, au mieux des intérêts de nos deux peuples frères», a conclu le président de la République, dans son message.