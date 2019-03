Protection des inondations de la partie basse d’Ali-Mendjeli à Constantine : Réception d’un projet avant fin avril

Les travaux de réalisation de ce projet, confiés à deux entreprises nationales, «tirent à leur fin», avec un taux d'avancement «d'environ 95%», a indiqué la direction, mettant l'accent sur l'importance de cette opération structurante pour cette région inondable et traversée par un oued. Le projet a été scindé en deux lots, dont le premier, portant sur la réalisation d'un pertuis canal permettant le passage de l'eau et freinage des crues, a été déjà achevé, et le second lot portant sur la construction d'un collecteur des eaux pluviales d'un linéaire de 2 km destiné à lutter contre les inondations menaçant cette région est «sur le point d'être réceptionné», a précisé la même source. La direction des ressources en eau a, également, expliqué que la réalisation de ce projet, lancé en 2016 pour un délai de 18 mois, avait été quelque peu perturbée, en raison des aléas causés par le chantier de l'extension du tramway ouvert sur ce même site. L'opération de protection de la partie basse de la ville Ali-Mendjeli contre les inondations avait été décidée au profit de la wilaya, dans le cadre d'un «plan d'urgence» retenu au lendemain des crues qui avaient affecté, fin août 2015, cette agglomération, a-t-on rappelé. Une enveloppe financière évaluée à 700 millions de dinars avait été dégagée pour la réalisation de ce projet implanté à l'entrée de la ville Ali-Mendjeli, a rappelé la même source, insistant sur l'urgence de régler le problème d'évacuation des eaux pluviales, «cause principale des inondations menaçant cette agglomération». Ce projet, mené en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, s'inscrit au titre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations, a ajouté la même source, rappelant que l'étude réalisée récemment par le ministère des Ressource en eau sur la problématique des inondations a classé la ville Ali- Mendjeli parmi «les régions à haut risque» qui nécessitent des interventions sur le terrain pour remédier au phénomène.