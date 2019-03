Tuareg Rallye-2019 : « Nous reviendrons l’année prochaine »

De nos envoyés spéciaux : Sami Kaïdi et Youcef Cheurfi

Sixième et dernière étape du Tuareg Rallye, mais pas des moindres. Après une compétition acharnée six jours durant dans la Saoura, faite de victoires, de défaites, de joie et de tristesse, voilà qu’est venue l’heure du départ. Ainsi, dans la matinée d’hier, rien ne semblait déjà plus comme d’habitude, une certaine excitation était palpable sur les visages. Devant la ligne de départ, de la dernière étape de 60 km exclusivement sur les dunes dorées, les compétiteurs regrettaient que l’événement se soit si rapidement achevé, promettant de revenir l’année prochaine. Sur la ligne d’arrivée, c’est une explosion de joie, des embrassades et des congratulations.

S’exprimant, à cette occasion, un participant français, Patrick Robin, âgé de 52 ans, nous a confié faire un rallye par an et avoir été l’année dernière classé deuxième. «Ce rallye s’est très bien passé, je suis tombé amoureux de votre pays. Il ne faut pas écouter ce qui se dit en France sur l’Algérie, il y a une véritable méconnaissance ; il faut venir ici et c’est le message que je vais faire passer à mon retour», dit-il.

De son côté, le Belge Yan Van Massenhouse a mis en exergue la gentillesse du peuple algérien qui l’a profondément touché, ainsi que l’authenticité de notre pays. Revenant sur l’organisation de l’événement, ce dernier a relevé qu’elle était bonne et que beaucoup de compétiteurs ont dit vouloir revenir l’an prochain.

Lors d’un point de presse, l’organisateur allemand et directeur du Tuareg Tour, Rainer Auenrith, a affirmé que cette course internationale reviendra dans notre pays l’année prochaine, dans la mesure où l’édition 2019 a été, selon lui, une parfaite réussite. Poursuivant ses propos, Rainer a indiqué que les paysages ont époustouflé plus d’un participant. «Je tiens à remercier sincèrement les Algériens pour l’accueil des plus chaleureux qu’ils nous ont réservé. Je salue également le soutien constant des autorités qui nous ont aidés», a-t-il conclu.

En ce qui concerne les résultats, l’Allemand Arunas Gelazninkas remporte la première place pour la catégorie Motobike. Pour la catégorie auto, c’est le tandem algérien Lotfi et Hocine Ben Mansour qui remporte l’épreuve. C’est également un Algérien qui monte sur le podium pour la catégorie Quad avec Mohamed Islam Saib.

Pour rappel, en plus des pilotes algériens, les pilotes de 25 pays étrangers ont pris part au rallye, dont des participants de Norvège, de Suisse, de France, du Canada, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Suède, de Lituanie, du Mexique, du Japon et de Grande-Bretagne. Les pilotes ont, ainsi, concouru à bord de quatre types de véhicule, à savoir les motos, les SSV, les 4x4 et les camions. Il convient de souligner que le rallye comportait beaucoup de difficultés de parcours qui ont accru son attrait. Sur les 1.500 km du parcours sur piste, 500 km se sont faits sur les dunes. Certains participants étrangers sont venues par Oran, alors que d'autres sont venus par Alger où un avion a été affrété pour les transporter vers Béchar, où a été donné le coup d'envoi de cette compétition qui s’est déroulée jusqu’au 23 mars.

Enfin, il convient de signaler que les participants étrangers se sont acquittés de frais d’engagement variant entre 1.500 et 2.000 euros, comme affirmé par l’Allemand Rainer. Les participants algériens ont été, pour leur part, totalement pris en charge par les organisateurs algériens, AMA Events et Mediacorp.