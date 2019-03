Salon international de l’industrie pharmaceutique du Caire

L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a invité, via son site web, les opérateurs économiques algériens à prendre part au pavillon Algérie, présent pour la première fois à la 7e édition du Salon international de l’industrie pharmaceutique « PHARMACONEX », qui se tiendra du 06 au 08 avril 2019 au centre d’expositions international-EIEC du Caire (Egypte). Cet événement va offrir, sans nul doute, aux entreprises algériennes opérant dans le secteur pharmaceutique, l’occasion d’étudier les moyens d’investir dans ce pays, de faire connaître leurs produits sur le marché égyptien et de tisser des relations de coopération et de partenariat. Ils pourront également explorer de nouvelles opportunités de diversifier les exportations de l’Algérie vers l’Egypte mais aussi de prendre connaissance des dernières technologies en matière de développement des produits de qualité, une condition première pour la commercialisation.

Selon la même source, cette participation s’inscrit dans le cadre du Programme officiel de participation de l’Algérie aux foires et manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2019.

A ce titre, les entreprises algériennes participantes bénéficient d’une prise en charge des frais de leur participation à hauteur de 80% par le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE), incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises. S’agissant du PHARMACONEX, Algex a précisé qu’il est le principal événement pharmaceutique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui réunit les professionnels de l'industrie pharmaceutique, les fournisseurs et les fabricants des quatre coins du monde.

Ce salon expose les derniers produits, services et technologies du marché pharmaceutique industriel mondial. Il y a lieu de noter qu’en marge du Salon PHARMACONEX, des conférences spécialisées, réunissant des universitaires et des professionnels du monde entier, sont prévues pour présenter et partager les technologies de l’industrie pharmaceutique les plus récentes avec la participation de plus de 50 experts internationaux ainsi que plus de 370 délégués. Il est à rappeler que les échanges commerciaux entre l'Egypte et l'Algérie ont connu, durant la période allant de janvier à mai 2015, une hausse de 51,4 millions de dollars.

M. A. Z.