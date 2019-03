Opposition : Soutien aux choix du peuple

«On ne négocie pas avec son peuple, on doit juste satisfaire ses revendications !» Cette phrase extraite de la Déclaration politique couronnant les travaux de la session extraordinaire du FFS, réuni ce vendredi à Alger, résume à elle seule l’état d’esprit de tous les partis de l’opposition qui affichent ostensiblement leur disposition à contribuer à la consécration des aspirations du mouvement populaire. Un mouvement qui ne fléchit point dans sa volonté d’aller vers la deuxième République, où les maîtres mots de la gouvernance n’auront d’égal que l’attachement de millions de citoyens à un changement radical, devant permettre à tous d’accéder à une démocratie majeure et à un avenir meilleur. Indéniablement, la mobilisation populaire est maintenue, pour faire de ce «rêve partout à travers le pays», une réalité bien palpable. Les manifestations pacifiques qui se sont succédé durant cinq vendredis consécutifs véhiculent cet idéal que le mouvement populaire continuera à revendiquer jusqu’à obtenir gain de cause. En attendant, et dans l’attente de dialogue inclusif et consensuel sur l’avenir de la nation, les partis de l’opposition tentent de briser le statu quo. Il est admis depuis longtemps que la résistance au changement engendre le statu quo. Il faut consentir des efforts de longue haleine pour avancer. Vraisemblablement, les partis de l’opposition mènent donc des actions qui s’inscrivent dans cette logique. Dans ce cadre, et à l’issue des travaux de la session extraordinaire de son conseil national, le FFS affirme, dans sa déclaration politique, qu’il est «au côté du peuple en militant avec lui jusqu’à l’aboutissement de l’ensemble de ses revendications». Le parti du regretté Hocine Aït Ahmed considère que «le changement radical du système est une condition indépassable, pour amorcer réellement un processus constituant d’une transition démocratique». «La force et la résilience d’un État résident et émanent de l’adhésion de son peuple, libre et émancipé», a-t-on souligné, dans le même document rendu public hier. Le FFS précise en effet, à ce propos, que les forces étrangères ne peuvent en aucun cas constituer une source de légitimation du système.

Plaidant une fois de plus pour une Assemblée constituante, «pour construire un nouveau contrat social et politique, et poser le socle d’une deuxième République», le plus vieux parti de l’opposition estime en outre que «grâce à la jeunesse, un grand pas est franchi aujourd’hui vers l’instauration de la démocratie». Il met en garde en outre contre les manipulations et autres «coups de force» tendant à détourner «les occasions de changements et d’alternances véritables». «Nous devons tirer des leçons des expériences passées.

Nous devons rester vigilants et mobilisés, et déjouer toutes les tentatives de récupération et de division visant l’essoufflement du mouvement» a-t-on écrit dans le même document. Le parti fait savoir que tous ses militants «participent avec l’ensemble du peuple algérien, à travers tout le territoire national, aux marches pacifiques pour réclamer le départ du système». Il appelle la jeunesse algérienne à «continuer le combat pour la reconquête des libertés d’expression, d’organisation et de participation qui leur permettent de choisir, de gérer et de contrôler les instances et les ressources de leur pays». Par ailleurs, d’autres formations politiques et personnalités de l’opposition se sont réunies à Alger et se présentent comme des «forces du changement en soutien aux choix du peuple». Cette qualification a été d’ailleurs insérée en premières lignes dans une déclaration commune couronnant les travaux de la réunion tenu au siège d’El- Adala, présidée par Abdallah Djaballah, la 6e du genre depuis le début des manifestations populaires pour le changement.

La réunion a eu lieu en présence des chefs de file de partis de l’opposition, entre autres Ali Benflis, Abderrazak Makri et Tahar Benbaïbeche. Les présents à cette rencontre, où l’on compte également des syndicalistes, se sont mis d’accord sur une feuille de route, «pour une solution politique dans le cadre de la légitimité populaire, telle que consacrée par l’article 7 de la Constitution». Ils considèrent ainsi plus judicieux à ce que cette feuille de route soit exécutée, «après la fin du mandat présidentiel actuel», préconisant dans ce cadre la création d’une «instance présidentielle» devant assurer une période de transition de moins de six mois. Il est proposé dans cette optique que ladite instance «se charge de former un gouvernement de compétences nationales, pour gérer les affaires courantes, instaurer une instance nationale indépendante d’organisation des élections, modifier la loi électorale pour garantir des élections libres et transparentes».

Karim Aoudia