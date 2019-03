M. Benabdeslam (FAN) : « application de l’article 102 de la Constitution »

Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a réaffirmé hier à Bordj Bou Arreridj que son parti «ne soutient pas le retour au point zéro et la suppression de toutes les institutions de l’Etat».

«Le Front de l’Algérie nouvelle ne s’accorde pas avec les prêcheurs du retour au point zéro, de la suppression de toutes les institutions de l’Etat et de la rupture avec la proclamation de la révolution du 1er Novembre et les réalisations faites par l’Algérie et rejette toute rupture avec les composantes de l’identité nationale», a précisé le responsable politique lors d’une rencontre avec les militants et cadres de son parti au siège du FAN.

Le président du FAN a invité les militants de son parti à «se préparer pour la prochaine phase qui sera marquée par des élections dont celles présidentielles et l’amendement de la Constitution ainsi qu’à être présents avec force sur le terrain et accompagner le mouvement populaire».

Il a ajouté que son parti ne soutient pas ceux qui prônent «la deuxième République «qui —selon lui— «ne saisissent pas le sens et l’objectif de ce slogan». Il a estimé qu’une deuxième République vise à rompre avec la proclamation de la Révolution du 1er Novembre et la République algérienne démocratique et populaire. M. Benabdeslem a aussi fustigé ceux qui appellent à «une constituante à l’exemple du front des Forces sociales et le parti des Travailleurs».