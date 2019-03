Mouvement El-Bina : « éviter toute dérive »

Le secrétaire général du mouvement «El Bina» a déclaré, hier à Oran, que son parti politique espère que le mouvement populaire puisse aboutir à des solutions réalistes épargnant au pays toute dérive.

En marge d’une rencontre de consultation animée en présence des cadres du mouvement d’El Bina à Oran, il a souligné «nous souhaitons à travers ce mouvement populaire réclamant le changement trouver des solutions réalistes épargnant au pays toute dérive et ingérence étrangère». «L’Algérie nécessite actuellement des solutions politiques pratiques lui permettant de gagner du temps et aller vers le changement qui assure la sécurité du pays», a-t-il dit, déclarant «ce mouvement populaire, auquel nous adhérons comme citoyens et non pas comme partis, nécessite une représentation qui correspond aux ambitions du peuple».

M. Dane a estimé qu'il faut passer directement aux élections présidentielles, notant que le futur président élu est le seul habilité à mettre en place des réformes que nécessite la nation sur le plan politique, social et économique, ajoutant que le mouvement populaire doit donner lieu à un dialogue constructif où contribuent des sages, des compétences et différents autres acteurs.