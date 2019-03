Mme Hanoune (PT) : « Le régime le plus démocratique est le régime parlementaire monocaméral »

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a commenté hier, depuis le siège de son parti à Alger (El Harrach), l’actualité du mouvement populaire. Louisa Hanoune, qui s’exprimait, en marge de la réunion de la composante estudiantine de l’organisation de la jeunesse pour la révolution (OJR), liée à son parti, a estimé que les manifestations que connaît le pays, depuis un mois déjà, ont pour objectif de «demander le départ du système, de tous ses symboles, de ses pratiques antiétatiques, et de ses politiques antisociales, le départ des corrompus et des prédateurs». La SG a rappelé la nécessité d’accompagner le peuple dans «le rejet des manœuvres visant à maintenir le système par des subterfuges découverts». Pour elle «Les rassemblements et marches, sont un facteur de décantation et de renforcement du processus révolutionnaire vers la dislocation du système».

«Les mots d’ordre de ces marches sont de plus en plus précis, donnant des contenus politiques, sociaux et culturels, de l’aspiration profonde de l’écrasante majorité du peuple, du départ du régime» et cela pour qu’«il exerce sa souveraine pleine et entière» note Mme Hanoune qui se réjouit dans ce contexte du fait que «le rejet de toutes les ingérences étrangères était franc», elle trouve que cela confirme «l’attachement de l’écrasante majorité à la souveraineté nationale» et de poursuivre : «Il n’ya pas de rupture entre la Révolution pour l’indépendance et ce qu’elle qualifie de «deuxième révolution du 22 février». Mme Hanoune a alerté «sur les tentatives visant à sauver le système» au risque de faire revivre les expériences tristes. Quel mode opératoire pour dessiner un début d’aboutissement du mouvement ? L’urgence selon elle, est la création de comités populaires qui «sont nécessaires en ce qu’elles constituent la forme la plus élevée de la démocratie» en favorisent «l’auto-organisation de l’écrasante majorité qui aspire au départ du système» a-t-elle ajouté, et de souligner que «c’est un gage d’alimentation politique, et aussi un moyen pour réserver le caractère pacifique de ce sursaut révolutionnaire».

M. Hanoune a alerté sur «les tentatives visant à sauver le statu quo» par ceux qui veulent se contenter de ce qu’elle qualifie de «replâtrage du système», avant de relativiser. « Aucune révolution ne peut réaliser tous ses objectifs politiques, économiques sociaux, et culturels en un mois ou deux». Son argument elle le trouve dans «la confiscation des révolutions» en Tunisie et en Egypte, et «le retour de la vielle garde dans ces pays» qui devraient constituer selon elle, des écueils qu’il convient d’éviter au sein de ce mouvement pour protéger cette dynamique populaire.

Mme Hanoune veut donner un nom à cette mobilisation, pour elle «ce n’est ni printemps, ni un mouvement à caractère religieux encore moins un Hirak, c’est un mouvement révolutionnaire authentique» dit-elle, «car le peuple algérien revendique sa souveraineté confisquée».

Répondre positivement aux aspirations du peuple

«Laisser le temps à la décantation tout en restant vigilant» réagit la SG du PT, qui souligne que la «discussion est ouverte, quant à l’issue du système, et au mode de gouvernance», qu’elle désigne dans les partis et les formations politiques qui ont «enfanté la décomposition du système politique algérien élargi aux oligarques et à la mafia». Mme Hanoune a ouvert le feu sur les partis de l’alliance présidentielle qu’elle accuse «d’entretenir sciemment la confusion en faisant comprendre aux Algériens, que le départ du régime signifie illico la chute de l’Etat. «C’est de la pure tromperie» s’écrie-t-elle.

«Aucune puissance étrangère n’a osé interférer dans nos affaire, c’est que le caractère pacifique des marches les a désarmées» fait-elle remarquer, en revenant sur les derniers voyages diplomatiques du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra dans les capitales occidentales en ajoutant «notre révolution est pacifique, c’est pour cela que les forces désirant s’interférer, se retrouvent désarmés». Mme Hanoune soutient que les gouvernements étrangers sont terrorisés «par peur de contagion du mouvement, à cause de leur pratiques autoritaires».

A propos des menaces d’ingérences qui planent sur le mouvement populaire, la patronne des travailleurs trouve que «c’est au peuple algérien, que doivent être données des gages et de assurances en répondant positivement à ses aspirations dont l’axe central est le départ du système». En exigeant le départ du régime, la mobilisation citoyenne, n’est autre que «la réappropriation de nos symboles, de nos dates, confisquées depuis longtemps» a-t-elle assené à la fin, fidèle à son discours iconoclaste auquel elle a habitué son auditoire.

Tahar Kaidi