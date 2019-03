SITUATION POLITIQUE : Respect de la Constitution

Des avocats et des magistrats ont manifesté, hier, dans plusieurs wilayas, contre le prolongement du système et le report des élections.

Ce sont des centaines de manifestants qui ont tenu un sit-in au niveau de chaque cours de justice pour rejeter le système politique et exprimer leur soutien au mouvement populaire.

Alger, 10h30, l’esplanade de la Grande poste qui depuis le 22 février est devenue le cœur des manifestations était investi par des centaines d’hommes de loi qui ont répondu à l’appel lancé par le collectif d'avocats d’Alger, à l’occasion de la Journée nationale de l’Avocat. Vêtus de leurs robes noires, Ils ont battu le pavé pour réclamer le respect de l’Etat de droit et des libertés et le respect de la légitimité populaire. «Face à cette situation de négation des libertés et de violations des textes de la République, nous sommes plus que jamais interpellés, nous faisons partis du peuple. Il faut que les choses changent», nous précise Maître Issiakhem avant d’ajouter : «Ce que nous voulons, c’est la stricte application de la Constitution».

Les avocats ont entamé leur marche vers le tribunal Sidi M’hamed, sis rue Abane Ramdane. Drapées de l’emblème national, les robes noires scandaient en chœur : «l’Algérie libre et démocratique». Tout le long du parcours, des youyous stridents fusaient de toutes parts, notamment des balcons. Les passants n’ont pas manqué à leur tour d’applaudir chaleureusement les manifestants dans une ambiance de communion particulière. «Il faut rendre la souveraineté au peuple. l’Algérie de l’après 22 février refuse catégoriquement toute instruction ou directive concernant les décisions de justice», a scandé un bâtonnier du barreau d’Alger.

Visiblement très soucieux de faire entendre sa voix, Me Sofiane, un avocat de Tizi-Ouzou affirme que la défense est là pour demander et dénoncer toutes les violations de la loi et de la Constitution. «C’est notre devoir de le faire en tant qu’avocats», a-t-il dit.

La gent féminine de la profession était présente en force sur les lieux. «L’Algérie est un joyau qui est entre de mauvaises mains, il est temps de le récupérer. Le peuple a dit «Basta notre cher pays doit nous revenir», a estimé Me Salima. La famille de défense a poursuivi sa marche pacifique brandissant des pancartes dans lesquelles, on pouvait lire, notamment «La défense s’engage, le système dégage», «On appelle les tenants du régime à partir», «Pas de prolongation de mandat», «Respect la Constitution, un devoir», «La défense est avec le citoyen».

Une fois devant le tribunal de Sidi M’hamed, les protestataire ont tenu un sit-in devant l’édifice et ce, en guise de solidarité avec le juge Abdelkader Meslem, président de la section correctionnelle auprès de ce tribunal, suspendu pour avoir refusé d’appliquer une instruction de la tutelle dans des affaires d’arrestations liées au mouvement populaire que connaît l’Algérie depuis le 22 février. Les manifestants ont achevé leur marche pacifique après l’appel de la prière de Dohr. Il faut dire que depuis le début du mouvement populaire appelant au changement, les avocats ont organisé plusieurs actions, dont des sit-in devant les tribunaux à Alger et ailleurs, ainsi que des marches, dont la plus symbolique les a conduits au siège du Conseil constitutionnel pour réclamer le respect de la constitution.

Sarah A. Benali Cherif