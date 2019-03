Zones montagneuses et sahariennes : Alimentation en eau potable

Un nouveau château d'eau, d'une capacité de stockage de 4.000 m3, destinée à l'alimentation du quartier d'Adriane, ville de Tamanrasset et ses périphéries, a été mis en service jeudi dernier par les autorités locales. Inscrite au titre de la célébration de la journée mondiale de l'Eau (22 mars), cette opération a été une occasion pour les cadres de l'entreprise Algérienne des eaux (ADE) de fournir des explications sur ce projet. Faisant partie d'un programme de réalisation de trois nouvelles structures similaires au profit des habitants des quartiers d'Adriane, Tiharhayt et Gatâa El-Oued, pour un investissement global de plus de 3,5 millions DA, ce projet devra assurer l'alimentation régulière des citoyens et épargner les coupures engendrées de l'éloignement des anciennes structures de stockage d'eau, a-t-on signalé. Une opération de réhabilitation de quatre autres réservoirs au niveau des quartiers d'Amchoune, Malta, Sersouf et la zone d'activités de Tidissi, a été également réalisée, selon la même source. Le taux de couverture en eau potable à Tamanrasset est estimé à 96%, à la faveur de la réalisation de plus de 150 structures de stockage d'une capacité globale de plus de 84.000 m3.

Par ailleurs, les habitants du village montagneux de «Tamlal» commune de Mezghena, à 86 km au nord-est de Médéa, ont fait jeudi, leurs adieux à la corvée des jerricans d’eau, à la faveur de la mise en service d’un réseau d’adduction en eau potable, a-t-on appris auprès de la direction locale des ressources en eau. Ce nouveau réseau d’adduction, alimenté à partir d’un réservoir, d’une capacité de 500 m3, réalisé dans la commune mère de Mezghena, va couvrir les besoins d’une population estimée à 1.720 résidents, ventilés sur plusieurs hameaux et fractions, situés en plein zone montagneuse, a-t-on indiqué. Une enveloppe financière d’un montant de près de 11 millions de DA a été injecté pour la concrétisation de ce projet, tant attendu par la population locale, d’autant qu’il va assurer une alimentation régulière des foyers en eau potable et mettre un terme définitif aux souffrances des populations, qui dépendaient auparavant de quelques forages et des puits de particuliers, disséminés à travers les maquis de la région, pour s’approvisionner en eau potable, a-t-on fait savoir.