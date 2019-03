Journée mondiale de la météorologie : Quand le climat va, tout va !

Se passer de cette science qui utilise les dernières technologies de pointe pour mesurer tout changement climatique est de nos jours inimaginable. Mieux encore, toutes les activités, qu’elles soient d’ordres agricole, économique ou social, sont étroitement liées aux conditions météorologiques à l’impact certain sur les rendements et les comportements. Chaque 23 mars, les pays commémorent cet événement, à travers lequel toute l’humanité rend hommage à cette science qui prédit des inondations, des cyclones, des sécheresses et même de bonnes ou de mauvaises récoltes agricoles. Aujourd’hui, depuis la ratification, en 1950, de la Convention internationale relative à la météo, on se rend compte de plus en plus du rôle et des enjeux du temps, du climat, de l’eau, du développement durable également. En effet, l’introduction du satellite et autres moyens ont permis de mieux comprendre ce qui se passe dans l’atmosphère, et partant, se préparer à d’éventuelles catastrophes et même limiter les dégâts, avant leur survenue, sachant que les prévisions peuvent s’étaler sur une dizaine de jours, voire plus, à la faveur des nouveaux procédés. Aujourd’hui, les pays sont exposés à de nouveaux risques majeurs avec les gaz à effet de serre, conséquence de la pollution qui prend des proportions alarmantes, à l’origine de catastrophes environnementales, écologiques et économiques, à même d’influer sur le développement ainsi que les comportements des populations. C’est ainsi que des stratégies et des plans d’action ont été adoptés, à l’échelle internationale, pour faire face aux phénomènes climatiques. Il faut souligner que l’Algérie n’a pas été en reste de cette mobilisation pour la cause climatique, à l’heure du réchauffement de la Terre et la tendance à la hausse des températures, qui font qu’il n’y a plus désormais de saisons. L’Office national de la météorologie (ONM), dans le cadre de cette démarche, s’est engagé à renforcer ses moyens et capacités en la matière, via l’acquisition d’appareils plus sophistiqués. Une dizaine de stations d’aide à la navigation avaient fait l’objet des programmes 2016/2017 qui s’ajoutent aux 200 postes climatologiques dont dispose l’ONM, pour les besoins d’observation, en attendant le développement de son réseau climatologique, avec l’installation prévue de 400 stations nouvelles qui s’ajouteront à une quarantaine de stations automatiques, lesquelles avaient vu le jour en 2014. A noter que la première journée de la météorologie a été célébrée en 1961, à la demande de l’Organisation mondiale de la météorologie qui compte actuellement plus de 190 Etats membres.

Samia D.