Risques d’addiction au numérique : L’importance de la communication dans la famille

L’outil informatique est devenu la ressource la plus utilisée pour accéder à l’information. 70% de la population sont internautes et 90% des gens ont déjà eu recours à internet. Du fait que toutes nos interactions quotidiennes sont actuellement dépendantes d’internet, on peut penser que la société elle-même est à l’heure actuelle cyber-addict. Les raisons d’utiliser internet, aussi bien professionnellement que personnellement, sont diverses et variées et tout le monde y trouve ce qu’il recherche.

Cependant, cette accoutumance aux écrans nous pousse à nous interroger sur ses dangers. Force est de constater que l’utilisation à outrance d’internet peut créer une sorte de bulle qui nous coupe du reste du monde, cela se remarque principalement chez les plus jeunes. On peut s’inquiéter que les prochaines générations ne le deviennent de plus en plus à travers un phénomène de mimétisme, de reproduction de l’hyperconnexion qu’on retrouve chez les parents, aussi bien du côté professionnel que personnel. Les participants au colloque national sur «L’anthropologie de communication : contextes et concepts» ont insisté, jeudi à Oran, sur cette question et sur l’importance de renforcer la communication au sein de la famille pour la protection des risques d’addiction au numérique. Cette rencontre a vu la présence d'universitaires du pays qui ont animé des communications, organisées par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran et le Laboratoire des études de communication, information et analyse du discours de l’université de Mostaganem. Les intervenants ont souligné que la dépendance à l'Internet et aux jeux électroniques a un effet négatif sur le comportement de l’enfant, du jeune et de la famille, de manière générale.

Les risques de l’hyperconnexion sur la santé

Prenant la parole, la chercheuse du CRASC, Nadjet Lahdiri, s'est penchée sur le rôle de la communication en famille dans la protection contre les comportements engendrés par l'addiction au numérique chez l'enfant, dont l’isolement, les problèmes psychiques et la délinquance, insistant sur la responsabilité de la famille, à travers le dialogue, l’éducation, le contrôle et l'organisation des horaires d’accès à l’Internet. Djazia Benrabah, de l’université Alger 3, a mis en garde contre les connexions dans «l'espace virtuel avec des sources inconnues qui ont un effet négatif sur la société», en abordant les contenus de communication de l’Occident qui s'opposent aux valeurs sociales et culturelles de la société algérienne et à l'identité nationale. Les participants à ce colloque ont, par ailleurs, mis en garde contre l’hyperconnexion et le besoin d’immédiateté qui peuvent alimenter le stress, l’anxiété et peuvent avoir pour conséquence la perte de productivité. Ils ont précisé que l’addiction se caractérise par le fait que la dépendance remodèle les voies neuronales pour créer un processus de désir, d’habitude, de plaisir, de régulation émotionnelle pour un objet ou une substance. «Être accro à la connexion entre dans cette définition, lorsque l’utilisateur prend plaisir à seulement se connecter sur internet et y surfer sans but, sans pouvoir en être conscient et s’arrêter», indique-t-on. Les conférenciers n’ont pas omis de rappeler que l’hyper- connexion crée de nouvelles formes d’anxiété, à savoir celle d’être déconnecté et celle d’être trop sollicité. Cela dit, dans un monde hyperconnecté, c’est hyper difficile de décrocher. Smartphones, tablettes, ordinateurs, jeux vidéo… sont partout avec nous. Si l’objectif premier de ces outils et bien d’autres est de faciliter la connexion avec les autres et son environnement, la dépendance à la nouvelle technologie de communication entraîne en réalité un effet négatif sur la connexion sociale. Les participants au colloque ont recommandé, au terme de leurs travaux, de valoriser les recherches académiques en anthropologie de communication et la lecture des théories suivant les contextes locaux et d'accorder la priorité aux chercheurs en sociologie de par leur intérêt aux différentes mutations que connaît la société.

