L’ENTREFILET : Lumières de Biskra

La galerie d'art Aïcha-Haddad a abrité la première exposition de l'artiste peintre autodidacte Faiçal Barakat, qui a dévoilé, à Alger, sa première exposition intitulée «Lumières de Biskra», entièrement dédiée aux paysages et à l'habitat de la capitale des Ziban. Composée de 28 toiles réalisées en aquarelle ou peintes à l'huile sur toile, cette exposition est visible jusqu'au 7 avril. Une première partie de l'exposition restitue aux visiteurs des pans du patrimoine bâti de la région en reproduisant en aquarelle des photographies, prises par l'artiste lui-même, de l'habitat oasien des ksour de Biskra dans la région de Chetma. Même si les œuvres de Faiçal Barakat restent foncièrement réalistes, elles restent marquées, le plus souvent, par une touche impressionniste, exprimée par des tons de couleurs ou un jeu d'ombre et lumière exagérés. L'artiste dit également reproduire parfois les couleurs ressenties au lieu des couleurs réelles. «Skifa», «le Village de Boukhalfa après la pluie», «Ce qui reste de Chetma», «la Porte bleue», «le Village» ou encore «la Vieille porte» sont autant de toiles dédiées aux ksour de la région. Une deuxième collection, majoritairement réalisé à la peinture à l'huile et souvent au couteau, est dédiée à la nature de la région où l'artiste traque les points d'eau et la verdure, et immortalise des paysages de coucher de soleil dans la région d'El-Kantara ou des paysages d'automne à Mchouneche. Reproduisant souvent les ksour et les palmeraies, Faiçal Barakat fait preuve d'une grande maîtrise de la perspective et donne une profondeur intéressante à ses œuvres. Les toiles «les Ombres des orangers», «Oued El-Hadjeb», «l’Été de la Saqia», «l’Automne de la Saqia» ou encore «l’Entrée de la forêt de Boukhalfa» traduisent une nature luxuriante, parfois fantasmée, où l'artiste travaille sur l'effet miroir, les reflets et les lumières.

R. C.