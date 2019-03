Domination de l’USM Alger et du GS Pétroliers

L'USM Alger, chez les messieurs, et le GS pétroliers, chez les dames, ont dominé la première journée de la Coupe d'Algérie 2019 de natation, qui a débuté, vendredi à la piscine Hassan-Khitmane de Hydra (Alger).

Les Usmistes, menés par leur trio international composé d'Anis Djaballah, Moncef Balamane et Ryadh Bouhamidi ont dominé la majorité des épreuves masculines, glanant ainsi suffisamment de points pour s'emparer provisoirement de la tête du classement, tout comme cela a été le cas pour le GSP chez les dames, grâce notamment à sa championne d'Afrique Rania Nefsi. Une bonne entrée en lice donc, pour l'USMA et le GSP, qui cependant devront confirmer samedi, lors de la deuxième et dernière journée de compétition, car plusieurs épreuves restent au menu. Le directeur de la formation et du développement au sein de la Fédération algérienne de natation (FAN) Lamine Ben Abderrahmane a qualifié d'"appréciable" le niveau de cette première journée, mettant en exergue le bon chrono de Djawad Seyoud, qui a réalisé 2.3" sur le 200m dos.

Quatorze épreuves ont été disputée au cours de cette première journée de compétition, à savoir : 50 m nage libre (M/D), 200 m Brasse (M/D), 200 m Papillon (M/D), 100 m nage libre (M/D), 100 m Dos (M/D), 400 m nage libre (M/D), 800 m nage libre (D), 4x100 m 4 nages (M/D), 50 m Dos (D/M), 50m Papillon (M/D), 200 m nage libre (M/D), 200 m 4 Nages (D/M), 100 m Brasse (D/M) et 4x200 m nage libre (M/D). Les épreuves de la Coupe d'Algérie 2019 vont se poursuivre samedi avec le déroulement de la troisième et dernière séance à partir de 17h00. Il s'agit du 1500m nage libre (M), du 50 m nage libre sprint (M/D), du 50 m Brasse (M/D), du 100 m Papillon (M/D), du 400 m nage libre (D), du 200m Dos (M/D), du 400 m 4 nages (M/D) et du 4 X 100 m nage libre (M/D).

Au total, 228 nageurs (130 messieurs et 98 dames) prennent part à cette compétition, représentant six Ligues de Wilaya : Alger, Oran, Tlemcen, Sétif, Jijel et Boumerdès.