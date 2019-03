DANS LA LUCARNE : Le public était-il ailleurs ?

Le championnat national de football tire à sa fin, puisqu’il ne reste que sept rencontres. Toutefois, ce qui nous intéresse en premier lieu est notre équipe nationale de football qui était, il y a peu, le fleuron et la vitrine par excellence de notre football. Les inconditionnels ont encore à l’esprit la qualification historique au deuxième tour lors du mondial brésilien. C’était unique dans les annales, même si l’équipe de 1982 avait failli accéder au deuxième tour sans le «complot» austro-germanique. Il est clair que tout le monde avait vu ce que ce duo avait fait pour empêcher les nôtres de passer aux huitièmes de finale. Les regards étaient vendredi dernier rivés sur le match Algérie-Gambie (1-1) comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 prévue en Egypte. Certes, les Verts étaient déjà qualifiés avant cette rencontre, le coach national, mais aussi la FAF et aussi les amoureux de beau football avaient l’esprit un peu au stade Tchaker. On avait énormément parlé du public et de sa capacité organisationnelle. Allait-il venir en masse ou bien allait-il marquer son absence pour les raisons que l’on sait. On avait fait circuler des informations que le stade Tchaker verra le match se jouait avec un public des plus clairsemés. On avait pourtant mis en vente 22.000 tickets qu’on avait commencé à «écouler» depuis mercredi dernier. Ce jour, faut-il le répéter, avait vu une affluence quasi nulle. Puis, le jeudi, il y avait moins de 1.000 places vendues. A vrai dire, les masses juvéniles avaient répondu favorablement à l’idée de ne pas se déplacer à Tchaker. Par conséquent, la rencontre s’est jouée devant un public très peu nombreux. C’est ce qui fait que cette faible affluence a eu un effet direct sur l’ambiance d’ensemble de la rencontre. De plus, elle s’est jouée un vendredi, jour habituel des sorties du «peuple» à Alger. Ceci dit, un match sans public c’est comme un repas sans «saveur». C’est-à-dire que les supporters avaient, le moins que l’on puisse dire, l’esprit ailleurs. On a déjà vu cela lors du grand derby d’Alger, au stade du 5-Juillet, entre le MCA et l’USMA. Le public, hormis quelques «grappes», était absent donnant un «look» presque triste à un derby qui a toujours été festif. En dépit de la victoire du MC Alger aux dépens de l’USMA (3-2), il faut dire que le public n’est pas à contre-courant de ce qui s’y passe dans sa société. Il faut dire que le cœur n’y est pas ces temps-ci !

Hamid Gharbi