Algérie 1 – Gambie 1 : Revue d’effectif pour Djamel Belmadi

Qualifiée bien avant cette ultime rencontre des éliminatoires pour la CAN-2019 face à la Gambie, l’équipe nationale n’a pu faire mieux qu’un match nul contre un adversaire largement à sa portée, qu’elle a complètement dominé 90 minutes durant.

Un manque de concentration en fin de match a privé les Verts d’une victoire certaine qui n’aurait jamais dû leur échapper. A l’issue de la phase qualificative l’équipe d’Algérie termine à la première place avec un total de 11 points. Le sélectionneur national avait là une bonne occasion de mettre dans le bain certains joueurs qui se distinguent cette saison, afin de les voir à l’œuvre sous le maillot de la sélection. C’est pourquoi, il a carrément remanié le onze habituel, en composant une équipe inédite, comme suite : Doukha, Loucif (Hassani 90’), Farès, Abdellaoui, Halliche (cap), Abeid, Boudaoui (Benkhemassa 69’), Bennacer, Darfalou (Naidji 64’), Ouanas, Belaïli.

Les Verts ont produit du beau jeu devant un adversaire qui devait absolument gagner la rencontre pour espérer se qualifier à la CAN. Pourtant, la Gambie a joué cantonner derrière durant presque la totalité du match. Elle n’est sortie de sa coquille que dans les dix dernières minutes. Cela lui a suffi pour marquer un but et ainsi tenir en échec l’EN, qui a quasi dominé les débats. Une erreur de concentration a coûté aux Fennecs le but de l’égalisation signé par Dansou dans le temps additionnel (90’+1). L’Algérie a eu un très haut taux de possession de balle estimé à 82% contre seulement 18% pour la Gambie. Les camarades de Halliche, qui a retrouvé sa place en sélection après une longue absence, ont pratiqué un football plaisant, avec un jeu court et varié, fait de passes courtes et en déviation, donnant du fil à retordre à l’équipe gambienne qui s’est contentée de repousser tant bien que mal les assauts répétés des protégés de Djamel Belmadi. Ces derniers malgré leur emprise évidente sur le match n’ont réussi à secouer les filets adverses qu’une seule fois. Cela par l’entremise de Abeid, qui bien servi par Bennaceur suite à une belle action collective auxquels Loucif et Belaïli ont participé, ne s’est pas fait prier pour mettre le ballon hors de portée du portier gambien. Malgré sa domination et la fluidité dans la circulation du ballon, l’équipe nationale a cruellement manqué d’efficacité. Elle pouvait bien tuer le match et le gagner sur un score large, avec un peu plus de lucidité et de maîtrise des joueurs dans le geste final. Il est a priori inimaginable de voir une équipe qui domine outrageusement avec 82% de possession de balle en sa faveur, terminer finalement la rencontre sur un match nul.

Tirer les enseignements utiles

Toutefois, cette joute a permis à Belmadi de voir à l’œuvre certains jeunes éléments mis à l’épreuve en sélection. D’ailleurs, il s’est dit par exemple satisfait du comportement d’ensemble de l’équipe, avec des joueurs qui lui ont donné satisfaction, tels Ouanas, Abdellaoui, Boudaoui et Loucif entre autres. Il n’a pas manqué de saluer la prestation de Halliche qui l’a rassuré.

En conférence de presse de fin de rencontre, le sélectionneur national a affirmé : «On aurait dû tuer le match bien avant, au vu des nombreuses occasions de but que nous nous sommes procurées, notamment par Adem Ouanas. On est moyennement satisfait en raison de la façon dont on a terminé la partie, en se faisant rejoindre au score, alors qu’on a totalement dominé notre adversaire. On est dans une revue d’effectif. Certains joueurs comme Boudaoui, Ouanas, Abdellaoui, Loucif et Halliche par exemple m’ont rassuré. Dans l’ensemble, je suis satisfait sur certains plans. Halliche a bien joué son rôle en tant que leader de la défense. Il a été mis à rude épreuve et s’est très bien comporté. Il retrouve la sélection et il a montré qu’on peut compter sur lui. Vous savez bien que je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. Ceux qui sont là méritent d’être sélectionnés. Le résultat de ce match nous servira de leçon pour la suite. On aurait pu finir sur une victoire. Il faut rester bien concentrer surtout lorsqu’on mène petitement et qu’on ne parvient pas à marquer davantage. Le relâchement dans les 6 ou 5 dernières minutes nous a coûté l’égalisation.

Face à la Tunisie, mardi, on fera jouer une autre équipe afin de voir à l’œuvre l’ensemble des joueurs». Espérons que Djamel Belmadi trouvera la bonne formule pour permettre à l’EN de réaliser une grande CAN-2019 en Egypte en étant capable de rivaliser avec les meilleures sélections du continent. On ne terminera pas sans mettre en exergue la superbe prestation de l’attaquant Adem Ouanas qui a émerveillé les supporters par ses déboulés, ses gestes techniques et sa vivacité. Il sera l’un des éléments sur lesquels comptera certainement Djamel Belmadi lors de la phase finale de la CAN.

Mohamed-Amine Azzouz