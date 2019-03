GRAND ANGLE : Et de deux !

Certes, la deuxième table ronde sur le Sahara occidental, organisée par l'Envoyé spécial du SG de l'Onu, Horst Köhler, ces 21 et 22 mars, s’est terminée sans résultat tangible, mais ce n’est pas pour autant qu’il faille croire que rien de positif n’en est sorti. Cela a été un «exercice utile», a estimé M. Lamamra, qui a conduit la délégation algérienne. Ce qui est important de retenir, c’est qu’elle a permis de mettre à nu la position marocaine, et, partant, d’en tirer les leçons qui s’imposent. C’est ce que ne manquera pas de faire à n’en pas douter M. Köhler. «Beaucoup de travail» reste encore à faire, a-t-il ainsi reconnu, tout en indiquant que «personne ne devrait s’attendre à un résultat rapide». Mais, doit-il le savoir aussi, la patience à des limites. Notamment la patience d’un peuple colonisé et opprimé. Et force est de rappeler que celle des Sahraouis n’a que trop duré. Cela fait plus de quarante ans qu’ils revendiquent le droit d’accéder à leur indépendance via l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Un droit dont la légitimité ne souffre aucune ambiguïté, et qui plus est reconnu par le droit international. De «nombreuses positions divergent toujours fondamentalement», a affirmé l’envoyé onusien, à l’issue de ses consultations. Mais comment peut-on penser que de telles divergences puissent exister, alors que la question sahraouie est des plus claires ? Il s’agit d’un cas de colonisation que le droit et la légalité internationale condamnent. Une situation qui en appelle pour son règlement à l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Dès lors, la position du pays colonisateur, qui soutient que «l'autodétermination ne voudrait pas dire référendum ou indépendance», est des plus incohérentes. Et c’est à juste raison que le communiqué final sanctionnant les travaux de cette deuxième table ronde en appelle à poursuivre les efforts, pour «parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable sur la question du Sahara occidental, qui soit réaliste, réalisable, durable, fondée sur un compromis juste, durable et assurant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité».

Nadia K.