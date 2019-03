Fin de la table ronde sur le Sahara occidental : Pas d’avancées

C’est ce qu'il ressort du communiqué final, qui évoque un autre round sans fixer de date, et de la déclaration de l'Envoyé spécial du SG de l'Onu pour le Sahara occidental, Horst Köhler. D'ailleurs, il a reconnu qu'il reste encore «beaucoup de travail», soulignant que «personne ne devrait s'attendre à un résultat rapide», en raison du fait que de «nombreuses positions divergent toujours fondamentalement». En effet, le Maroc campe toujours sur sa position et ne veut céder d'un iota sur son occupation illégale du Sahara occidental. En tout cas, c'est ce qui ressort de la déclaration du ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, qui, pour lui, «l'autodétermination ne voudrait pas dire référendum ou indépendance». Devant cette persistance, l'Envoyé spécial veut se donner un peu de temps de réflexion à la question, selon des indiscrétions, ce qui explique, a-t-on indiqué, la non détermination de la date de la prochaine rencontre sous le format de la table-ronde. Cependant, l'ancien président allemand garde son espoir d'arriver une solution de «compromis» estimant que des efforts réels sont «nécessaires» pour «créer la confiance nécessaire afin de progresser». «J'ai donc encouragé les délégations à explorer les gestes de bonne foi et les actions concrètes allant au-delà de la table-ronde», a-t-il dit, soulignant que le peuple du Sahara occidental «a besoin et mérite que ce conflit prenne fin». Même si le communiqué final a indiqué que les travaux se sont déroulés «avec courtoisie» et «ouverture» dans un climat de «respect mutuel», il rappelle cependant que les discussions vont se poursuivre sur les moyens de «parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable sur la question du Sahara occidental, qui soit réaliste, réalisable, durable, fondée sur un compromis juste, durable et assurant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité». Pour sa part, le Front Polisario a insisté sur le fait qu'il ne peut y avoir de solutions durable «sans l'accord» du peuple sahraoui qui doit s'exprimer à travers un référendum d'autodétermination. «La seule solution pratique, réaliste et durable est celle qui assure au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination en toute liberté et sans conditions préalables», a déclaré le chef de la délégation sahraouie, Khatri Eddouh, avertissant qu'«il ne peut y avoir de solution durable sans l'accord du peuple du Sahara occidental, qui veut vivre en paix, libre dans une démocratie et une prospérité», soulignant que cette solution «contribuera à la paix, la sécurité et la stabilité de la région».

Les délégations, appelées à un autre round

Les délégations des parties en conflit ont été appelées à une nouvelle table ronde sur le conflit du Sahara occidental occupé.

Les délégations «se sont félicitées de l'intention de l'Envoyé personnel de les inviter à nouveau dans le même format», a indiqué un communiqué, mais qui ne précise pas de date.

Selon les termes du communiqué, les délégations «se sont engagées, au cours des travaux de cette deuxième table-ronde sous l'égide de l'Envoyé spécial du SG de l'Onu, Horst Köhler, «avec courtoisie» et «ouverture» dans un climat de «respect mutuel», saluant le «nouvel élan» créé par la première table-ronde de décembre dernier.

