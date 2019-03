ENIE de Sidi Bel-Abbès : Production de plus de 10.000 terminaux de paiement électronique

L’Entreprise nationale d’industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès a réalisé un bond qualitatif dans la fabrication de terminaux de paiement électronique en produisant plus de 10.000 unités en 2018, a-t-on appris de son président-directeur général. L’ENIE a lancé d’importants investissements dans le cadre de la convention signée entre le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique pour la fabrication de terminaux de paiement électronique, a déclaré Djamel Bekaa. Le même responsable a fait savoir que le ministère indiqué a réceptionné jusqu’à ce jour 3.000 terminaux de paiement électronique en attendant la livraison de 7.000 autres en application de la convention signée. L’ENIE a acquis des moyens et de la matière première nécessaires en vue de la fabrication de plus de 20.000 terminaux de paiement électronique et satisfaire les commandes du ministère, a-t-on ajouté, signalant que le taux d’intégration dans ce domaine a dépassé les 60%. M. Bekaa a ajouté que l’ENIE œuvre, dans le cadre de la diversification de sa production, à développer ce domaine et s’imposer au marché national et international, rappelant que des sommes considérables ont été débloquées dans le cadre de crédits de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) pour achever cet important projet.