Professeurs hospitalo-universitaires et maîtres de conférences : 1.196 postes à pourvoir

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise un concours pour l’accès au grade de professeur hospitalo-universitaire et de maître de conférences de classe «A». Il existe, au total, 1.196 postes à pourvoir, dont 431 postes de professeur hospitalo-universitaire, répartis par structure et par spécialité. Notons, ici, que l’arrêté n°221 du ministère de l’Enseignement supérieur, daté du 11 mars courant et portant ouverture d’un concours sur titre et épreuves en vue de l’accès au grade de professeur hospitalo-universitaire, précise que «ce concours est ouvert aux candidats justifiant du grade de maître de conférences classe A, dans la spécialité postulée et de trois années d’exercice en cette qualité, à la date de signature de l’arrêté». Autre remarque importante à mettre en exergue, la date de clôture des inscriptions est fixée à vingt jours ouvrables à compter de la date de la publicité du concours. Cela dit, il convient de signaler que la liste des candidats retenus pour participer au concours est arrêtée par une commission composée du directeur des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’un doyen de faculté de médecine et d’un enseignant-chercheur hospitalo-universitaire de grade de professeur. L’article 7 du même arrêté stipule que «les candidats non retenus pour participer au concours peuvent introduire un recours dans un délai, d’au moins, dix jours avant la date prévue pour le déroulement du concours». Les candidats intéressés par le concours sont en droit de savoir que celui-ci comporte des épreuves sur titres et épreuves et qu’il se déroulera, selon l’établissement d’exercice du président du jury, au sein des facultés de médecine et des centres hospitaliers-universitaires concernés. Pour ce qui est de la liste des candidats définitivement admis au concours, «elle sera arrêtée, par spécialité, ordre de mérite et poste d’affectation par une commission interministérielle composée de représentants du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et d’un doyen de faculté de médecine», relève le document. Il est à noter, par ailleurs, que les candidats admis au concours sont nommés et titularisés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire et que «tout candidat admis n’ayant pas rejoint le poste sur lequel il est affecté dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision d’affectation, perd le bénéfice de son admission». En fait, ce dernier ne pourra pas se représenter à un nouveau concours d’accès au grade de professeur hospitalo-universitaire avant l’expiration d’un délai de trois ans.

765 maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe « A »

S’agissant des postes de maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe «A» qui sont à pourvoir au titre du concours, ces derniers sont au nombre de 765, dont 89 au titre de la santé militaire. Selon les données communiquées via l’arrêté n°222 du ministère de l’Enseignement supérieur, daté au 11 mars 2019, «le concours pour l’accès au grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe «A», est ouvert aux candidats justifiant du grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe «B», à la date de signature de l’arrêté. Aussi et tout comme pour le concours de recrutement de professeurs hospitalo-universitaires, la date de clôture des inscriptions au concours recrutement de maîtres de conférences de classe «A» est fixée à vingt jours ouvrables à compter de la date de la publicité du concours. L’on apprend par ailleurs que la direction générale de la fonction publique a autorisé l’ouverture des concours de recrutement au titre de l’année 2019, comme rapporté par la presse nationale. La plupart des postes à pouvoir relèvent des secteurs de l’Education nationale, de la Santé et de l’Intérieur, révèle la même source. Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’en vertu de l’article 74 du statut général de la fonction publique, «le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics». Il est expliqué dans ce cadre que les recrutements dans la fonction publique s’effectuent par voie de concours et que l’âge minimum pour l’accès à un emploi de la fonction publique est fixé à 18 ans révolus. Les conditions générales de recrutement se déclinent comme suit : Etre de nationalité algérienne ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir de mention au bulletin du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de l’emploi postulé et être en situation régulière au regard du service national. Il est question également d’avoir les titres, diplômes ou niveau de formation requis mais aussi l’âge, l’aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé. Il est à préciser, enfin, que l’administration peut, le cas échéant, organiser un contrôle médical pour le recrutement dans certains corps de fonctionnaires. Soraya Guemmouri