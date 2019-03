Importation des collections CKD en janvier 2019 / Légère baisse

Près de sept millions de dollars, tel est le chiffre représentant la baisse de la facture des importations des kits destinés au montage automobile particulier et au transport de personnes et de marchandises, enregistré par le Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid).

En effet, cette baisse concerne uniquement le mois de janvier dernier durant lequel, les industriels et assembleurs d’automobiles ont importé d’Europe et d’Asie pour 220,13 millions de dollars contre 226,89 millions de dollars en janvier 2018, soit une baisse de près de 7 millions de dollars (-3%). Une baisse pas vraiment significative dans la mesure ou tous les constructeurs, au nombre d’une dizaine, stagnent continuellement dans la phase de montage dite SKD et visiblement trouvent des difficultés à passer à l’étape supérieure pour baisser la facture d’importation et augmenter par la même occasion le taux d’intégration dans l’automobile qui demeure vraiment insignifiant en ne dépassant point les 15%. En attendant de voir les «constructeurs» passer à l’étape CKD, la facture d’importation ne connaîtra pas vraiment la baisse escomptée par les pouvoirs publics. Pour le moment, le seul industriel qui applique à la lettre sa stratégie de production automobile est Renault Production Algérie qui inaugurera l’extension de son usine pour le montage CKD à la fin du quatrième trimestre 2019. Une étape qui lui permettra également d’augmenter le nombre de modèles assemblés sur sa ligne de montage qui ne compte actuellement que trois, dont deux low-coast. Pour ce qui est des autres constructeurs ils se sont donné une période de cinq années pour mettre en avant le montage CKD et espérer voir leur production augmenter et les prix baisser. Concernant les véhicules de tourisme, les importations des CKD-SKD ont baissé à 147,17 millions de dollars en janvier 2019 contre 203,86 millions de dollars au même mois de 2018, en baisse de près de 57 millions de dollars (-27,81%). En revanche, les importations des véhicules de transport de personnes et de marchandises (produits finis) et de collections CKD-SKD destinées à ce type de véhicules ont grimpé à 72,96 millions de dollars contre 23,03 millions de dollars, en hausse de près de 50 millions de dollars correspondant à une augmentation de près de 217%. Par ailleurs, les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les véhicules d’occasion...) ont augmenté à 34,73 millions de dollars contre 24,5 millions de dollars (+41,81%). En outre, les importations des pneumatiques neufs en caoutchouc ont également connu une tendance haussière avec une facture de 18,1 millions de dollars en janvier 2019 contre 5,18 millions de dollars en janvier 2018 (+ 49,42%). Pour rappel, la facture globale d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage des véhicules (de tourisme et utilitaires) et l’importation des véhicules de transport de personnes et de marchandises (produits finis) s’est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018 contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%). L’industrie de montage local des véhicules a réalisé une production de 180.000 véhicules de tourisme en 2018 (contre 110.000 en 2017) et 4.500 véhicules industriels en 2018. Mohamed Mendaci