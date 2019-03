Guinée équatoriale - Algérie : Revenir avec un résultat favorable

La sélection nationale olympique affrontera, cette après-midi à 18h, au Malabo Stadium, son homologue de la Guinée équatoriale. Cette première manche entre les deux teams compte pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN-2019 de la catégorie.

La phase finale de cette compétition continentale, qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, se déroulera du 8 au 22 novembre prochain en Egypte. Les trois premiers défendront les couleurs de l’Afrique aux JO, tandis que le quatrième disputera un match de barrage contre une équipe de la Confédération asiatique de football. A l'issue des trois tours qualificatifs, huit formations seulement, dont le pays organisateur, auront la chance de se disputer le titre. Pour rappel, l'équipe nationale U23, malheureux finaliste lors de la précédente édition en 2015 au Cameroun face au Nigéria (1-2), a été exemptée lors du premier tour des éliminatoires. Pour sa part, la sélection de la Guinée équatoriale s'est qualifiée en disposant de la modeste équipe de Sao Tomé Principale (1-1 et 3-1). En cas de qualification, l’algérie affrontera au troisième et dernier tour des éliminatoires le vainqueur de la confrontation entre le Gabon et le Ghana.

Les poulains du DEN et coach de l'EN Olympique, Ludovic Batelli, sont arrivés à Malabo mercredi soir. Ils ont effectué une première séance jeudi matin, avant de fouler la pelouse du stade principal vendredi, à l'heure du match, pour un dernier galop d'entraînement. En prévision de cette double confrontation avec la «Veve Nacional», le technicien français a convoqué 23 éléments pour un stage de préparation entamé le 17 mars et qui s'étalera jusqu'au 27 du même mois. La liste des sélectionnés, renforcée par le joueur du SCO Angers El Mellali, est principalement composée de joueurs évoluant au PAC (5), au NAHD (4) à l'USMA (3) et à l'ASO (3). Pour ce premier match, le staff technique, qui n'a aucune idée sur son adversaire, optera très certainement pour un schéma tactique de prudence et une stratégie de jeu favorisant principalement les contres et les attaques directes.

Les coéquipiers d'El Mellali tenteront de revenir avec un meilleur score possible, leur permettant d'aborder le match retour à Alger dans de bonnes conditions et avec beaucoup de confiance et de sérénité.

Cette première rencontre entre les deux teams sera dirigée par un trio arbitral nigérien, sous la conduite d’Abdoulaye Rhissa Al Mustapha. Il sera assisté de ses deux compatriotes, Abdul Aziz Yacouba et Sadissou Idi. La seconde manche aura lieu mardi 26 mars à 17h00 au stade 5-Juillet. Cette seconde rencontre sera arbitrée par le Béninois Djindo Louis Houngnandane et ses deux assistants et compatriotes Gbemassiandan Narcisse Kouton et Koudogbo Augustin Kougbemede.

Rédha M.