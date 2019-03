Kheireddine Zetchi, président de la FAF : « réalisation de centres techniques régionaux »

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a affirmé, jeudi à Saida, que la réalisation de centres techniques régionaux de préparation des équipes de football aura un impact positif sur la formation des joueurs. En posant la première pierre du projet de réalisation d’un centre technique régional de préparation des équipes de football à Ain Zerga, Zetchi a souligné que la réalisation de ces centres dans les wilayas de Saida, Oran, El Tarf et Tlemcen devra contribuer efficacement à la formation des joueurs et au développement du football algérien.

La politique de formation en football nécessite la disponibilité de tels nouveaux centres spécialisés en football ainsi que des techniciens et experts ayant une grande connaissance dans le domaine de la formation, a-t-il déclaré, ajoutant que la formation des footballeurs de haut niveau nécessite une durée de dix ans. Le même responsable a salué l’accompagnement des autorités locales de la wilaya d’une opération d’aménagement du terrain qui abritera cette nouvelle structure sportive et son raccordement aux différents réseaux. Ce nouveau centre, s’étendant sur une superficie de 17 hectares, est initié par la FAF. Ce projet, dont le délai des travaux est fixé à 24 mois, prévoit la réalisation de terrains de football, des salles omnisports, d'un centre médical, d'une piscine, d'une salle de réunions, d'un bloc administratif et d'une résidence. Le centre sera doté de cadres spécialisés en formation des jeunes en football, a-t-on fait savoir.