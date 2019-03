Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu jeudi dernier l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Louaï Aïssa, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. La rencontre a été une occasion pour les deux parties «d'évoquer les liens et relations privilégiés qui lient l'Algérie et la Palestine et de mettre en avant les principes auxquels se réfère l'Algérie dans son soutien au peuple palestinien pour la réalisation de ses objectifs légitimes, notamment l'établissement de son Etat indépendant». Les deux responsables ont également «échangé les vues sur les derniers développements de la situation en Palestine et certaines questions d'actualité dans le monde arabe».