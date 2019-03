à travers le pays : Les citoyens revendiquent un changement radical

Dans les wilayas du Centre du pays, des citoyens ont participé à des marches imposantes à Tizi-Ouzou, Bejaïa, Bouira, Ain Defla, Chlef, Blida, Boumerdès, Médéa et Tipasa pour demander «un changement radical du système»’ et dire «non à l’ingérence étrangère dans les affaires de l’Algérie».

Les manifestants, des centaines de milliers à Tizi-Ouzou et Bejaia, et des dizaines de milliers à Bouira, Ain Defla et Médéa, Blida, Chlef, Boumerdès, ont sillonné les artères principales de ces villes en scandant des slogans hostiles au pouvoir et refusant tout ralliement de partis politiques du mouvement populaire. Ils ont, à cet effet, pointé du doigt le RND et le FLN. Des dizaines de milliers de citoyens des wilayas de l’Est du pays ont, eux aussi, pris part à ces marches pacifiques à travers les chefs-lieux des wilayas avec comme mots d’ordre «un changement global», et «le rejet du report de l’élection présidentielle».

A Constantine, sous de fortes averses de pluie, les premiers groupes de citoyens ont commencé à converger à la place des Martyrs, au centre ville, juste après la prière du vendredi. Les foules se sont ébranlées, par la suite, en arpentant les principales artères du centre ville, les boulevards Zighoud-Youcef, Mohamed-Belouizdad et Abane-Ramdane notamment, brandissant l’emblème national et exprimant leur rejet des dernières décisions présidentielles relatives, entre autres, au report de l’élection présidentielle et à l’organisation d’une conférence nationale inclusive. A Batna, les manifestants ont arpenté les artères principales du centre ville, entonnant des chants patriotiques et appelant au «respect de la Constitution».

Oui à la justice et au changement !

A Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Souk Ahras, Mila et Skikda, la même mobilisation a été constatée aux chefs-lieux des wilayas comme dans les agglomérations secondaires, des jeunes et des moins jeunes ont marché pacifiquement brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «Non au report de l’élection», «Oui à la justice et au changement» et «Changement et réformes». Dans l’Ouest du pays, les marcheurs ont réclamé des réformes politiques «profondes et radicales». A Oran, une foule compacte, venue de différents quartiers et même des communes limitrophes, a convergé vers la place du 1er-Novembre, avant de marcher en direction du siège de la wilaya où se trouvaient déjà sur place, juste après la fin de la prière du vendredi, des milliers de personnes et parfois des familles entières. Les manifestants brandissaient l’emblème national ainsi que des banderoles reprenant des mots d’ordre rejetant notamment l’ingérence étrangère et appelant au changement. Même forte mobilisation de la population relevée dans les autres wilayas comme Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Saïda, El Bayadh, Aïn Temouchent et Relizane.

Issus de différentes couches de la société, des milliers de personnes ont organisé, dans le Sud du pays, des rassemblements puis arpenté les principales artères des grandes villes, à l’instar d’Ouargla, Touggourt, Hassi-Messaoud, Ghardaïa, El-Oued, Laghouat, Hassi-R’mel, Adrar et Tamanrasset, pour réclamer un changement «radical», «non à l’ingérence étrangère dans les affaires de l’Algérie» et appeler au respect de la Constitution. Arborant l’emblème national, les manifestants se sont également élevés contre «la corruption» et ont réclamé le départ des anciennes figures du régime actuel, y compris le nouveau gouvernement, tout en rappelant le caractère républicain de l’Etat algérien et en appelant à l’unité nationale.

Rejetant toute tentative de récupération de ce mouvement populaire par quelque partie que ce soit, les manifestants ont réitéré leur slogan «Silmiya, silmiya» pour veiller à ce que ce mouvement reste dans son cadre pacifique. Les marches à travers l’ensemble des wilayas se sont déroulées dans le calme, encadrées par un dispositif sécuritaire. Aucun dépassement ou incident n’a été signalé, a-t-on constaté.