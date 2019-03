Le parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ) a appelé, jeudi, à accélérer l'organisation de la conférence nationale inclusive à laquelle a appelé le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «La conférence nationale inclusive constitue le cadre idoine du dialogue sérieux entre toutes les parties sans exclusion aucune, et ce, dans l'objectif d'édifier une Algérie nouvelle à laquelle tout le monde aspire», a indiqué TAJ dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son bureau politique présidée par Amar Ghoul, président du parti. «Les idées proposées sur la scène nationale sont à même de concrétiser le rapprochement entre les différentes franges de la société populaire et d'ouvrir d'autres perspectives permettant de sortir sain et sauf de la situation actuelle», indique le communiqué, mettant l'accent sur l'impératif de «faire preuve de sagesse et faire prévaloir l'intérêt suprême du pays et du citoyen». Saluant «le caractère pacifique» des marches populaires, le parti a mis en garde contre «certaines parties suspectes qui mettent en péril l'unité et la stabilité du pays et anéantissent les aspirations du mouvement populaire». Le parti a souligné «le rôle important de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection du pays et l'attachement à ses missions constitutionnelles et à ses engagements en tant que rempart du peuple et de la nation».