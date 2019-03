Alger «n'a pas sollicité l'aide de Moscou» en ce qui concerne la situation politique en Algérie, a affirmé jeudi la présidence de la Fédération de Russie, par la voix de son porte-parole, Dmitri Pescov, cité par l'agence d'information russe, Sputnik. «Dans son message à Vladimir Poutine, le Président algérien Abdelaziz Bouteflika n'a demandé aucune aide du Kremlin», a notamment indiqué M. Pescov, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Moscou, soulignant que la situation politique en Algérie doit être réglée «sans ingérence extérieure».

«Personne n'a demandé d'aide à la Russie. Alger et Moscou souhaitent le maintien de bonnes relations dans leur coopération. Nous sommes convaincus que les Algériens doivent décider eux-mêmes de leur sort, sans ingérence de pays tiers et sur la base de leur propre législation et constitution», a ajouté M. Peskov, en réponse à une question de savoir «si le président algérien avait lancé un appel à l'aide dans sa lettre». La visite de M. Lamamra à Moscou est intervenue suite à l'annonce, par le président Bouteflika, du report de la présidentielle du 18 avril 2019, sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat et les manifestations qui sont organisées à travers le pays. A l'occasion de sa visite à Moscou, M. Lamamra a affirmé que l’Algérie et la Russie «sont des pays amis qui ont les mêmes principes, dont le respect de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale des pays et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays».