Pour le 5e vendredi consécutif, les Algériens représentant toutes les franges de la société, notamment la jeunesse, a manifesté pacifiquement contre l’ingérence étrangère à travers plusieurs mots d’ordre inscrits en grosses lettres sur les pancartes et banderoles et appelant également à un autre discours politique. «Nous voulons de nouvelles têtes capables d’incarner nos aspirations sociales et économiques».

Dans une ambiance solidaire reflétant l’esprit de fraternité entre le peuple, les manifestants ont réitéré leurs revendications pour un avenir meilleur, notamment le droit absolu de bénéficier pleinement des richesses du pays, exprimant, dans le même temps, le mécontentement sur l’aspect politico-économique qui ne reflète pas la réalité des budgets consacrés au développement.

D’autre manifestants affirment ne pas se sentir représentés par certaines personnalités nationales, et disent refuser catégoriquement l’intervention des étrangers.

«Notre passé et notre expérience nous permettent de gérer les moments de crise, sachant qu’il existe des personnalités capables de reprendre le flambeau», disent plusieurs d’entre eux.

La majorité des marcheurs disent ne pas être influencés par les déclarations de politiciens invités sur les plateaux médiatiques nationaux ou étrangers, notamment par les sujets abordant l’aspect économique du pays en particulier, en précisant : «C’est à nous de décider et de prendre en charge notre avenir et notre destin.»

