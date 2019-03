Le Haut Conseil islamique (HCI) et le Syndicat national des journalistes (SNJ) ont salué jeudi le mouvement populaire et son caractère pacifique enclenché le 22 février dernier pour demander des réformes profondes et le changement du système, appelant les différentes parties au dialogue et à la sagesse pour sortir l'Algérie de cette situation.

Le HCI a, dans un communiqué, souligné la nécessité d'accélérer le règlement de cette situation à travers un dialogue constructif inclusif pour dépasser la crise que vit le pays, appelant à faire prévaloir la sagesse et l'intérêt suprême de la Nation. Il a dans ce sens insisté sur l'impératif de préserver l'unité nationale, refusant de manière catégorique toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Le Haut Conseil islamique a affirmé, en outre, l'importance de sauvegarder les institutions nationales dans le strict respect des constantes nationales. De son côté, le SNJ a fait part de son admiration face au mouvement populaire pacifique, indiquant qu'il y voit l'espoir pour un avenir meilleur dans une «Algérie démocratique, solidaire, ouverte sur le monde et sur l’universalité».

«Le pays traverse une séquence historique sans précédent, avec, depuis le 22 février 2019, un extraordinaire élan populaire, généreux, général et d’un caractère pacifique qui a ébloui en Algérie et dans le monde», note le SNJ dans un communiqué, précisant que ce mouvement contre un nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika et pour le changement du système «suscite, à la fois, l’admiration de tous et l’espoir de tout un chacun pour un avenir meilleur, dans une Algérie démocratique, solidaire, ouverte sur le monde et sur l’universalité». A ce titre, le Syndicat considère que la lutte pour la liberté de la presse et d'expression «est, au demeurant, un parcours, un choix fondamental et assumé avec conviction et non pas des repositionnements, au gré des conjonctures».

Par ailleurs, des magistrats et avocats ont organisé jeudi devant le tribunal Abane-Ramdane (Alger) deux sit-in de solidarité avec le mouvement populaire, scandant des slogans en faveur de l'indépendance de la justice.