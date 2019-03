Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov s'est rendu jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit de Tibari El-Zine Mohamed, dit Abdelhakim qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Ledit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garnis de munitions», précise la même source. «Ces résultats réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays», souligne le communiqué.

Une cache contenant des armes et des munitions a aussi été découverte, mercredi à Tamanrasset, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération menée en coordination avec les services de Douanes, indique un autre communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Tébessa

2 bombes détruites

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, jeudi, deux bombes de confection artisanale, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire et suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone d’El-Matar, wilaya de Tebessa/5e RM, a découvert et détruit deux bombes de confection artisanale", précise la même source Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Nationale a arrêté, à Tlemcen/2e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 19 kilogrammes de kif traité et un véhicule, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont découvert une pépinière de cannabis et ont arrêté un individu à Ain Mlila/5e RM. Par ailleurs, des détachements de l’Armée Nationale Populaire à Ain Guezam et Tamanrasset/6e RM ont arrêté quatorze orpailleurs et saisi : 21 groupes électrogène, dix-sept marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, un véhicule tous terrains, cinq motocyclettes et un téléphone satellitaire, tandis que (7388) litres de carburants destinés à la contrebande ont été saisi à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5e RM. Dans le cadre de lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’Armée Nationale Populaire à In Amenas/4e RM et Tamanrasset/6e RM ont arrêté dix-neuf immigrants clandestins de différentes nationalités et saisi un véhicule tous terrains, conclut le communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, en coordination avec les services de Douanes, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6e Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 12.7 mm, un fusil à lunette de type G3, un fusil à répétition, ainsi que dix-neuf obus pour mortier de calibre 82 mm, quatre chargeurs de munition et 1.597 balles», précise le communiqué. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP «ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Salah (6e RM), dix orpailleurs et un contrebandier et saisi un camion, deux véhicules tout-terrain, seize tonnes de denrées alimentaires, ainsi que divers outils d'orpaillage», note la même source.