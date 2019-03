M. Gaïd Salah à Béchar : « L’ALGÉRIE, UN EXEMPLE DANS LA SÉCURISATION DES FRONTIÈRES »

L’Algérie est devenue «un exemple à suivre» dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et en matière de maîtrise «totale»

de la sécurisation de ses frontières contre tous les dangers, a indiqué, jeudi dernier, le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire, au quatrième jour de sa visite d'inspection à la 3e Région militaire à Béchar.

«L’Algérie est devenue, Dieu soit loué, un exemple à suivre, non seulement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la capacité à mettre en échec ses desseins hostiles, grâce au riche capital d’expériences que l’Armée nationale populaire a pu cumuler d'année en année et l’employer judicieusement et efficacement dans l’éradication de ce fléau, mais aussi en matière de maîtrise totale de la sécurisation de nos frontières nationales contre tous les dangers, et ce, conformément à la stratégie globale et intégrée adoptée», a précisé Gaïd Salah lors de cette visite qui lui a permis d'inspecter les unités du secteur opérationnel Nord de Béchar et tenu une rencontre d’orientation avec les personnels des unités de ce secteur avant de présider une séance de travail avec le commandement et les Etats majors de la région. «Quand on évoque les multiples expériences, on ne vise pas uniquement l’aspect matériel et les approches efficientes adoptées, mais surtout et essentiellement cette ferme détermination et cette volonté d’acier qui caractérisent nos Forces armées et tous les autres corps de sécurité, ainsi que leur persévérance à neutraliser le danger terroriste et épargner notre pays de ses périls», a ajouté Gaïd Salah qui a présidé la rencontre d’orientation avec les cadres et les personnels de ce secteur. Il a également souligné que «le travail professionnel et créatif qui accompagne désormais tous les efforts fournis au niveau de toutes les unités de l’ANP, voire toutes ses composantes, constitue un des indices les plus marquants du développement réalisé sur le terrain conformément à la stratégie globale et intégrée adoptée».

Par la suite, la parole a été donnée aux personnels qui ont exprimé leurs avis sur les différents thèmes liés à leurs nobles missions, indique le MDN. A l’entrée du siège du commandement de la Région, et en hommage «aux grands sacrifices consentis par les valeureux chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution de libération, notamment en ces jours où nous célébrons le 57e anniversaire de la fête de la Victoire», le général de Corps d'Armée, accompagné du Général-Major Mustapha Smaali, Commandant de la 3e Région militaire, a observé un moment de recueillement en hommage au chahid Mustapha Ben Boulaïd avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et réciter la fatiha du Saint Coran. Par la même occasion, il a inspecté des unités du secteur opérationnel, à l’instar de la 40e Division d’infanterie mécanisée où il a suivi un exposé présenté par le commandant de la Division, portant sur la situation générale de cette unité et le niveau atteint en matière de disponibilité opérationnelle. Le général de Corps d’Armée «n’a pas manqué de saisir cette opportunité pour donner de nombreuses orientations, valorisant le travail dévoué et persévérant fourni par les personnels de cette unité et de toutes les unités de la Région, au service de leur Armée et de leur Patrie». Il a également salué «leur dévouement permanent dans l’accomplissement de leur devoir national et leur détermination à maîtriser parfaitement les missions qui leur sont confiées». Au siège du commandement de la Région, le général de Corps d’Armée a présidé une séance de travail avec le commandement, les Etats-majors, les directeurs régionaux et les commandants d’unités, où il a suivi un exposé sur la situation générale, présenté par le commandant de la Région, en sus des exposés des commandants d’unités et des responsables des différents services de sécurité.

A cette occasion, le général de Corps d’Armée a exhorté l’assistance à «fournir davantage d’efforts intenses pour pouvoir maintenir la disponibilité à son plus haut niveau et à mener la préparation et l'instruction des personnels de manière optimale, afin que nos Forces armées puissent détenir, en permanence, les capacités d'accomplissement de leurs missions, ce qui requiert inévitablement le strict respect des programmes de préparation au combat». «Votre rôle en tant que cadres aux différents échelons de commandement et dans les différents domaines, est primordial et revêt une importance capitale, que nous aspirons qu'il aura un impact positif sur les missions confiées à nos Forces armées dans le territoire de compétence de la 3e Région militaire, en termes d'application minutieuse des programmes de préparation au combat, permettant d'assurer l’assimilation par les personnels de leurs contenus et l’acquisition de la capacité d’appliquer sur le terrain ce qui a été appris, car l’expérience professionnelle provient de la bonne formation des personnels, et signifie certainement que le militaire doit, dans n’importe quel poste, détenir les aptitudes lui permettant l’accomplissement parfait et judicieux des missions assignées», a-t-il indiqué.

«Le cadre est le premier responsable de la qualité des résultats réalisés par ses subordonnés et il est nécessaire de souligner, à ce titre, que plusieurs facteurs sont liés à la maîtrise par les personnels des connaissances professionnelles de haut niveau, dont le cadre doit prendre en considération, entre autres, la sensibilisation du militaire quant à l’importance et la vitalité des missions qui lui sont confiées, et à la nécessité de ne ménager aucun effort afin de pouvoir réunir les aptitudes de performance, mentales et morales pour l’accomplissement de ces missions», a-t-il affirmé.