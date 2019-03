S’exprimant ce jeudi, lors d’une cérémonie organisée à l’esplanade des Sablettes (Alger), à l’occasion de la Journée mondiale de l'eau, qui coïncide avec le 22 mars de chaque année, le secrétaire général du ministère des Ressources en eau a assuré que grâce au Plan national de l'eau 2035, quelque 98% des foyers algériens sont raccordés à l’AEP (alimentation en eau potable), et révèle que 80% des citoyens bénéficient d’une distribution quotidienne de l’eau, dont 45% en H24. Belhadj Bekateb estime, à ce sujet, qu’il est impératif de « gagner » la bataille de l'eau si on veut concrétiser une « véritable» transformation socioéconomique, aussi bien dans les secteurs de l'agriculture et l'industrie qu'en matière de préservation de la santé des citoyens, la protection du système écologique et la réalisation du renouvellement urbain. Il vante au passage le plan national de l'eau qui a permis, selon lui, de « multiplier par deux » et de « diversifier » les capacités de collecte et de distribution de l'eau en Algérie. « Ce programme a permis de réaliser à ce jour 80 barrages, 7 grands aqueducs, 11 stations de dessalement d’eau de mer, 194 stations de traitement des eaux usées, 520 retenues collinaires, 220.000 puits profonds, outre l'aménagement de 1,3 million d’hectares de superficie irriguée », a-t-il énuméré, affirmant que grâce aux volumes « sans précédent» des investissements publics et au plan national de l'eau, notre pays a pu, dans un « temps record », « doubler» et « diversifier » ses capacités en matière de collecte et de distribution de l'eau, le traitement des eaux usées et l'élargissement des superficies irriguées, outre l'amélioration du service public offert dans ce domaine. Le SG du ministère des Ressources en eau soutient que l’Algérie est à « l’avant-garde » des pays ayant atteint les objectifs de développement du millénaire en matière d’accès à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement définis par l’ONU, et assure qu’elle a franchi de « grands » pas vers la garantie de la sécurité hydrique pour les futures générations. Et pour cause, les services concernés s'attellent actuellement à « généraliser » le service public de l'eau potable et de l'assainissement avec la «même» qualité et quantité à travers tout le territoire national, tout en se focalisant sur les zones reculées et enclavées en vue de concrétiser le principe de justice sociale. Il s'agit également de consentir tous les efforts nécessaires pour « hausser » la rentabilité des réseaux, « lutter » contre le gaspillage et le raccordement anarchique et « généraliser » la réutilisation des eaux usées traitées. Présent lors de cette cérémonie, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué, curieusement, que « tous » les habitants de la capitale bénéficient du service d'alimentation en eau potable 24h/24h, ce qui constitue un « véritable » acquis qui doit être, selon lui, préservé. Or, à notre connaissance, il existe un grand nombre de foyers qui souffrent de coupures récurrentes de l’eau potable, notamment sur les hauteurs d’Alger comme El Achour, Chéraga ou encore Draria. De son côté, et mettant à profit cette opportunité qui coïncide avec la Journée mondiale des forêts (21 mars), le SG du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a confié que les pouvoirs publics visent à atteindre « à moyen terme » une superficie forestière de 5 millions d'hectares contre 4,1 millions ha actuellement.

Kamel Chadi a expliqué que la dimension stratégique et économique des forêts, en sus de leurs caractéristiques en termes de tourisme et de loisirs, doit constituer l'un des « pivots » de l'économie nationale, un objectif que les autorités concernées « œuvrent » à atteindre à travers plusieurs programmes et schémas destinés à cet effet. A Alger, par exemple, on compte actuellement quelque 28 forêts urbaines, dont 14 aménagées et ouvertes au public comme espaces de détente et de loisirs, alors que des travaux d'aménagement de deux autres sites forestiers sont en cours en vue de « renforcer » le parc forestier de la wilaya en ces espaces naturels, en attendant le parachèvement de l'étude des projets d'aménagement de 12 nouveaux sites forestiers.

Salima Ettouahria