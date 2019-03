Les intempéries causent des décès et des disparitions.

Face aux risques que pouvaient provoquer les dernières intempéries qui ont marqué, notamment, l’est et le centre du pays, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a décidé de relever le niveau d'alerte de ses unités, a indiqué, jeudi, un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC.

En clair, cette mesure, motivée par les fortes averses et les chutes de neige annoncées par Météo-Algérie dans les régions côtières et intérieures du centre et de l'est du pays, a consisté à «relever» le degré de prudence et de vigilance, à «former» des cellules de suivi des développements à travers les centres de coordination opérationnelle aux niveaux central et local, à «équiper» tous les agents intervenants en matériel «spécial» et «adéquat» et à «créer» des brigades mobiles hors des unités de Protection civile.

«Il s'agit également de mettre à contribution toutes les parties intervenantes constituant les modes du planning d'organisation et de coordination des premiers secours, ainsi que les médias, dans le cadre de l'information de proximité préventive, en vue de sensibiliser les citoyens et de leur rappeler les différentes mesures de prévention», explique la même source, qui déplore, malgré tout, beaucoup de dégâts, notamment humains, occasionnés par ces intempéries.

En effet, le bilan établi par la DGPC, entre mercredi et vendredi matin, révèle le décès de deux personnes et la blessure de deux autres. À Annaba, la chute d’un palmier déraciné par les vents violents, à la cité Émir- Abdelkader, a causé la mort d’une femme, tandis qu’à Skikda, une femme est décédée et deux personnes ont été blessées suite à l’effondrement de la toiture d’une chambre d’un immeuble. Toujours dans l’antique Russicada, une fillette, emportée par les eaux d’un oued en crue, à la commune El-Hadaïk, est toujours portée disparue, et les recherches sont en cours.

À propos justement des effondrements, 7 cas (escaliers, murs extérieures et plafond) ont été enregistrés au niveau des wilayas de Skikda, d’Annaba et de Tizi Ouzou, sans, fort heureusement, aucune perte en vies humaines à signaler. À noter, par ailleurs, que les services de la Protection civile ont effectués 60 opérations d’épuisement des eaux à travers les wilayas d’Annaba, de Skikda, d’El-Tarf, de Jijel et de Constantine, suite aux fortes chutes de pluie et de neige qui se sont abattues sur ces régions. Au passage, 10 personnes cernées par les eaux pluviales ont été sauvées à Skikda, à Annaba et à Béjaïa.

Dans la wilaya de Tébessa, la PC est intervenue pour le dégagement de plusieurs véhicules légers bloqués par la neige, dans plusieurs communes. À cet effet, 26 voyageurs ont été pris en charge au niveau des unités de la Protection civile. Idem à Khenchela et à Batna, où plusieurs véhicules bloqués suite au cumul de neiges ont été dégagés par les éléments de la Protection civile.

À propos des routes, la circulation a connu beaucoup de perturbations, ces dernières 72 heures. Certains axes, cinq au total, étaient jusqu’à hier coupés à travers les wilayas de Batna, d’El-Tarf, de Bouira et de Tizi Ouzou, et les opérations de déneigement et le rétablissement du trafic routier étaient en cours.

Parmi les gros risques à prendre en compte en pareilles circonstances, les accidents de la circulation figurent, bien entendu, parmi les casse-têtes auxquels on doit faire face. Du coup, l’institution que dirige le colonel Boughlef a appelé, ces deux derniers jours, à relever le degré de vigilance, pour éviter ce genre de sinistres qui endeuillent quotidiennement nombre de familles algériennes. À ce propos, les usagers de la route sont invités, par la Protection civile, à «respecter» le code de la route et à «éviter» l'excès de vitesse et les dépassements dangereux, tout en «respectant» la distance de sécurité, notamment lorsque la chaussée est glissante, en raison du verglas, de la neige et de la pluie. Et pour cause, on déplore, au cours de la même période, 16 accidents ayant causé 17 morts et 40 blessés

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés à Blida, avec 3 personnes décédées et 16 autre blessés, et à Saïda, où trois personnes ont péri suite à une collision entre un véhicule léger (taxi) et un camion, survenue sur la RN N° 92, dans la commune de Doui Thabet. La vigilance doit être de mise également, lorsqu’il s’agit des accidents domestiques. On pense plus particulièrement au monoxyde de carbone qui ne cesse de faire des ravages au sein de notre société. À plus forte raison, lorsqu’il fait froid et la température baisse. «Nous rappelons aux citoyens les consignes de sécurité à adopter, parmi lesquelles la nécessité d’aérer en permanence les foyers», recommande la DGPC, qui a déploré le décès d’une personne à Blida, à Oued Alleug plus précisément, après avoir été intoxiquée par le Co2 émanant d’un chauffe-bain, quand une vingtaine d’autres ont été secourues à temps, et ce dans plusieurs wilayas.

Soraya Guemmouri