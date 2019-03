«Les citoyens concernés par le Hadj au titre de l’année 2019 sont tenus de déposer leurs dossiers au niveau des circonscriptions administratives et daïras à partir de demain, le dimanche 24 mars», a indiqué jeudi,le ministère de l’intérieure et des collectivités locales et de l’aménagement des territoires.

Dans un communiqué rendu public, le ministère informe les citoyens concernés par cette opération que le dernier délia du dépôt des dossiers exigés pour remplir le livret du hadj et obtenir le visa, a été fixé au 25 avril 2019.

Ainsi, les hadjis sont tenus de formuler un dossier comprenant un passeport biométrique dont la validité dépasse les six mois à compter de juillet 2019 et un certificat de bonne santé attestant de l’aptitude du pèlerin à accomplir les rites du Hadj délivrée par la commission médicale de wilaya.

Le dossier doit contenir également trois photos en fond blanc et un document d’état civil attestant de la qualité d`accompagnateur légal pour la femme (acte de mariage, fiche familiale ou autres) et une copie du reçu de paiement des frais du hadj et du billet d’avion délivré par la Banque d’Algérie.

Il y a lieu de rappeler, à ce propos, que le coût du hadj pour cette saison s’élève à 56,5 millions de centimes, tarif de transports compris, soit une hausse de 50.000 DA par rapport à 2018.

Pour assurer les bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a entamé les démarches et préparatifs du hadj-2019, très tôt, à travers l’organisation du tirage au sort au mois de décembre.

Notons, également, que grâce aux négociations magistralement menées par la délégation algérienne avec les responsables saoudiens, les frais du séjour à la Mecque pour la saison du hadj-2019 ont été maintenus. Cependant certaines prestations ont été revue à la hausse ce qui explique l’augmentation cette année des frais du Hadj. En effet, les négociations qui ont été mènes au préalable avec les saoudiens vise une meilleure préparation et une prise en charge adéquates et surtout les bonnes conditions d’accueils pour les pèlerins algériens aux lieux saint de l’islam.

Pour cela, il faut dire que les négociations engagées par le secteur avec les opérateurs saoudiens ont été une «réussite», notamment en ce qui concerne le maintien des mêmes coûts d’hébergement, de restauration et d’autres besoins. Mais en dépit des efforts consentis et des résultats réalisés. Pour rappel, l’organisation du hadj 2019, sera assurée par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison Hadj 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du Conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du Hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l’expérience avérée. Elle avait pour but d’éviter les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

A ce propos, l’Office national du hadj et de la omra avait mis en garde les candidats au Hadj contre les agences touristiques «frauduleuses», et les informant sur l’existence des 44 agences touristiques accréditées officiellement pour l’organisation des voyages.

Pour ce faire, le site web officiel de l’ONHO a été mis à leur disposition et qui est accessible via «www.onpo.dz» pour s’informer et obtenir d’amples informations concernant la liste complète des agences accréditées officiellement par l’Etat.

Il faut dire que des mesures ont été récemment prises tant dans le domaine de la modernisation des opérations d’inscription et de délivrance des documents de voyage que dans celui de la rationalisation et la responsabilisation des acteurs intervenant dans la prise en charge des hadjis, depuis le transport jusqu’à l’hébergement, en vue de permettre aux 37.000 hadjis algériens inscrits au titre de cette année de séjourner dans les Lieux Saints et d’accomplir les rites dans les meilleures des conditions.

Kamélia Hadjib