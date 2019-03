Les participants à la 7e édition du Colloque national «Les Aurès à travers l’histoire», clôturé jeudi à Khenchela, ont recommandé de «promouvoir cette rencontre dans la catégorie des colloques internationaux lors de la 8 ème édition prévue l’année prochaine». Le directeur du Laboratoire d’histoire sur les recherches et études maghrébines (LHREM), le Dr Mustapha Bekhouche de l’université du 8 mai 1945 de Guelma a affirmé, à ce propos, que ce colloque national a enregistré cette année de nombreuses demandes de participation émanant de professeurs et de chercheurs étrangers, notamment d’universités françaises. Les membres du comité d’organisation du colloque ont également proposé que le thème «La ville et le monde rural dans le territoire des Aurès à travers les siècles» soit retenu pour la prochaine édition, eu égard, selon eux, du désir des participants d’approfondir ce sujet «important». Les participants ont recommandé, par ailleurs, la publication des travaux des rencontres précédentes et la numérisation des recherches présentées afin de les rendre accessibles aux professeurs, chercheurs et étudiants des diverses disciplines participant au colloque «Les Aurès à travers l’histoire». Dans ce même contexte, les organisateurs ont souligné l’importance de la programmation d’activités scientifiques, culturelles et de sensibilisation parallèlement aux travaux de la prochaine édition du colloque, en plus de l’organisation d’ateliers en fonction des spécialités et la signature de contrats de partenariat avec diverses entreprises et laboratoires de recherches scientifiques. La 7e édition du colloque national «Les Aurès à travers l’histoire» organisé par le Musée national Frères Boulaziz de Khenchela, en coordination avec la Direction locale de la culture et le laboratoire d’histoire sur les recherches et études maghrébines de l’Université de Guelma s’est ouvert, mardi dernier dans la salle de conférence de la bibliothèque principale de lecture publique de cette même ville. Cette rencontre a vu la participation de 102 professeurs et chercheurs de 37 universités du pays, ayant présenté 62 interventions qui soulignent l’importance d’accroitre la coopération entre les divers chercheurs en histoire, archéologie et anthropologie dans l’étude de la région Aurésienne à travers les siècles.