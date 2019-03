Il y a soixante-trois ans, le 22 mars 1956, Mostefa Ben Boulaïd, le chef de la Zone 1 de l’Aurès, était victime d’un attentat concocté dans les officines du service «Action» du SDECE français et perpétré par les hommes appartenant au Groupement léger d’intervention (GLI). Il tombe au champ d’honneur, victime d’un colis contenant un poste de radio piégé parachuté sur son maquis.

Pour commémorer cette date, le musée du Moudjahid à Alger, a organisé une conférence historique animée par le moudjahid et l’ancien ministre, Mohamed Kechoud.

«Revivifier l’âme d’une nation passe d’abord par l’acte de ressusciter l’œuvre de ses martyrs» s’est ainsi adressé M. Kechoud à un auditoire composé essentiellement de jeunes lycéens aspirant à connaître l’histoire réelle de la révolution algérienne, et ainsi comprendre, surtout que «la guerre est une initiation, une épreuve majeure pour ceux qui l’ont faite», comme il l’a souligné.

Le film documentaire projeté au cours de cette rencontre commémorative, retrace la biographie du «lion des Aurès». Son parcours est loin d’être un fleuve tranquille. Ben Boulaïd est né le 5 février 1917 à Arris dans une famille de paysans. En 1936, émigré dans la région de Metz, il est élu responsable syndical. Mobilisé dans l’armée française en 1939, il est libéré en 1942 et devient meunier à Arris. Il est élu responsable du syndicat des commerçants de la région et, dès 1943, il commence à s’intéresser à la politique grâce à un militant du PPA, MahieddineBekkouche, libéré de la prison de Lambèse la même année. En 1943, il est mobilisé à Khenchela comme réserviste jusqu’en 1945 et c’est après son retour à la vie civile qu’il adhère au PPA clandestin puis au MTLD.

Le palmarès du chahid est des plus impressionnants. Il est l’un des chefs de l’Organisation spéciale (OS), devient l’un des membres actifs du Comité révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA) et fait partie du groupe à l’origine du déclenchement de la révolution au cours de la fameuse réunion du groupe des 22. C’est aussi l’un des six historiques.

«L’évocation du nom de Mostefa Ben Boulaïd symbolise à lui seul la résistance d’un peuple et sa détermination à mettre fin à la situation coloniale en recourant à la lutte armée» explique M. Kechoud.

Dans sa région natale, «le lion des Aurès était le militant du parti de la Révolution et chef de la région». Ce «vieux militant» qui a fait les geôles de la France coloniale «était connu pour sa sagesse, son engagement, et sa détermination».

Il est arrêté le 11 février 1955, à la frontière tuniso-libyenne par des militaires français. Ces derniers trouvent sur lui des papiers qui confirment qu’il est le chef de l’insurrection dans l’Aurès.

Le 21 juin de la même année, il est jugé par le tribunal militaire de Constantine et condamné à la peine de mort. Il est emprisonné dans la prison centrale de Constantine d’où il s’évadera le 4 novembre 1955 avec plusieurs autres détenus dont Tahar Zbiri grâce à la complicité d’un gardien de prison, Djaffer Chérif, issu de sa région natale.

Aussitôt de retour à la tête de l’Idara (l’état major), Mostefa Ben Boulaïd part à la reconquête de l’unité des rangs et à la réorganisation de l’ensemble des secteurs Aurès-Nememcha en s’appuyant sur un discours rassembleur et sa réputation de chef historique et de père de la révolution.

«Si Mostefa, était un homme de devoir, de courage et de sacrifice». C’est grâce à lui, affirme le conférencier, que «le Front de libération nationale, était le dénominateur commun de tous les algériens en guerre contre la quatrième puissance militaire à l’époque».

La rappel de tous ces souvenirs a été l’occasion pour M. Kechoud, d’exprimer à ses auditeurs, sa tristesse «de voir le nom du FLN associé à tous les maux après l’indépendance».

«Le FLN historique a été démantelé le 27 mai 1962, en application des recommandations du congrès de Tripoli» a-t-il dit, avant d’ajouter, qu’«au sein du front de libération, toutes les tendances politiques se diluaient, et le seul objectif était de libérer le pays et construire un Etat solide, souverain, et indépendant. Aucune ambition politique n’a animé les initiateurs du mouvement de libération nationale. La classe politique doit s’abreuver des idéaux purs de la Révolution», a conclu l’orateur.

Le musée du Moudjahid organisera, lundi prochain, une autre conférence historique pour commémorer le 59e anniversaire de la mort de Colonel Lotfi.

Tahar Kaidi