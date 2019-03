Une grande ambiance a prévalu jeudi dernier au niveau de la salle de conférences de la maison de culture Kateb-Yacine qui s’est avérée trop exiguë pour contenir la foule lors de la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires de logements toutes formules confondues. 969 au titre du LPL, 800 AADL, 250 LPA et 115 habitat rural, soit un total de 2.134 logements livrés et remis surtout à ses bénéficiaires en cette première journée de printemps, marquée auparavant par l’organisation d'une campagne de reboisement près du lac Sidi Mohamed Benali et la forêt récréative le Bosquet. ‘‘Un toit et un arbre’’ en fait pour relever toute la symbolique de ce programme d’activité du wali, M. Sassi Ahmed Abdelhafidh, qui a tenu à attribuer de la dimension à la notion environnementale et inculquer surtout une culture en la matière. La participation massive à cette opération en est l’illustration pour aussi indiquer la présence d’un mouvement écologique très actif et soucieux de la préservation d’un cadre de vie. L’opportunité fut donc offerte pour les gestionnaires du secteur de passer en revue le programme d'équipement en cours et sa consistance à l’effet de répondre aux besoins de la population en insistant sur le caractère de pérennité de l’investissement en direction du citoyen. Effectivement dans toutes les formules de réalisation, la cadence est maintenue pour atténuer l’intensité de la crise dite de logement et améliorer sans cesse le taux d’occupation par habitation. C’est grâce donc à l'existence d’un outil de réalisation si performant que la wilaya de Sidi Bel-Abbès s’est relativement distinguée dans l’exécution de son programme de développement, en général, pour être au rendez-vous et honorer ses engagements… Il n’empêche toutefois que des problèmes sont signalés dans les formules du LPA au vu de la défaillance de quelques opérateurs peu respectueux des clauses d’un marché en matière de délais et de qualité parfois. Sur ce registre, il est à signaler que le wali a notifié des mises en demeure à l’effet qu’ils doivent se conformer à leurs obligations sous peine d’une application de sanctions administratives et financières. Un ton est assurément donné au niveau de cette région qui compte valoriser au mieux les investissements opérés et rentabiliser ses capacités et atouts. Enfin notons que des quotas seront livrés par intermittence au courant de cette année…

A . B.