Des dizaines d’habitants de la commune d’El Mehmel (wilaya de Khenchela), ont tenu un rassemblement, mercredi dernier, pour réclamer des projets d’aménagement et le raccordement au réseau de gaz naturel au profit de la population des villages et des mechtas relevant de cette collectivité locale. Au cours de ce rassemblement, tenu devant le siège de l’assemblée populaire communale (APC) d’El Mehmel, des protestataires ont bloqué la porte principale de cette institution pour empêcher les travailleurs d’y pénétrer, en brandissant des pancartes à l’attention du président de l’APC, en vue d’obtenir la programmation de projets d’aménagement et de raccordement au réseau de gaz naturel. A ce propos, Abdelkarim, un représentant des protestataires, résidant dans la mechta d’Ouled Salim dénonce, dans une déclaration à l’APS, «les pratiques arbitraires» et la politique de la «hogra» pratiquée, selon lui, par le maire de la commune d’El Mehmel concernant la programmation des projets d’aménagement et de raccordement aux différents réseaux à travers les quartiers et les mechtas relevant de cette collectivité. De son côté, le président de cette APC a affirmé à l’APS que «cette protestation est soutenue par trois membres de l’assemblée populaire communale d’El Mehmel qui incitent l’opinion publique à diffuser des messages sur les réseaux sociaux», imputant cela au «souhait de l’un des membres de la tribu des Ouled Salim d’obtenir un poste d’élu au sein du conseil communal de manière illégale». Ce même édile a aussi estimé que les revendications des protestataires sont «nulles et non avenues», assurant que plusieurs membres de la tribu des Ouled Salim ont «refusé de rejoindre le mouvement de protestation du fait de leur connaissance préalable des objectifs personnels qui le motivent». Il a révélé, en outre, que la population d’Ouled Salim n’a pas été exclue en matière de projets de développement, soutenant que le conseil communal d’El Mehmel veille à faire preuve de justice et d’équité dans la distribution et la programmation de projets de développement, et ce, même dans le cas des projets de raccordements aux réseaux d’alimentation en eau, électricité et gaz naturel. Pour sa part, le responsable de la daïra d’Ouled Rechache, Mabrouk Sidani, s’est déplacé, mercredi en fin de matinée, pour rencontrer les protestataires et les convaincre de la nécessité de libérer l’accès au siège de la commune pour les travailleurs et les citoyens.