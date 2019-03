A Sétif, les clés de 970 logements de type location-vente ont été remises jeudi dernier à leurs bénéficiaires dans la ville d’El Eulma (est de Sétif). La cérémonie de remise des clés de ces logements situés à la nouvelle cité Dahoua Salem à l’entrée est de la ville d’El Eulma, a été présidée par le chef de l’exécutif local, Nacer Mâaskri en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya. Le directeur régional de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), Abdelouhabeb Ghadi, a expliqué en marge de cette cérémonie que les 970 unités distribuées aujourd’hui font partie des 3.500 logements supplémentaires dont avait bénéficié la ville d’El Eulma dans le cadre du projet AADL2. Il à ce propos déclaré que 1.030 logements AADL avaient été distribués au cours de l’année 2018 et que 1.500 autres sont toujours «en cours de réalisation». Ce responsable a ajouté à ce sujet que la wilaya de Sétif a bénéficié depuis l’année 2014 d’un quota de 19.000 logements location-vente AADL supplémentaires, dont 16.000 unités sont présentement à une étape très avancée de réalisation mettant en avant les efforts déployés actuellement pour le lancement des travaux de réalisation des logements restants. Il est à noter que selon la direction locale de l’Habitat, la wilaya de Sétif a bénéficié lors du dernier programme quinquennal d’un quota de 40.000 logements tous types confondus.

En outre, à M’sila, un total de 5.000 lots de terrain destinés à l’auto-construction sera attribué «au cours des deux prochains mois» aux bénéficiaires, dans la wilaya de M’sila, a indiqué jeudi dernier le chef de l’exécutif local. Ces lots de terrains sont localisés dans 15 sites urbanisables à travers les différentes communes de la wilaya a précisé M. Brahim Ouchen, en marge d’une cérémonie de distribution et de remise des clés des logements de plusieurs formules tenue à la salle omnisports du chef-lieu de wilaya, relevant que la liste des bénéficiaires de ces 5.000 lots de terrains «sera bientôt affichée», juste après «le parachèvement de l’étude des dossiers de demandeurs de ces lots». Ce programme qualifié d’«ambitieux» contribuera à résoudre le problème du logement dans cette wilaya et atténuera la pression sur les programmes de logements de type public locatif, en plus de lutter contre les constructions anarchiques a soutenu le même responsable. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que la liste des bénéficiaires d’un quota de 1.200 LPL implantés au chef-lieu de la wilaya «sera bientôt publiée».

Au cours de cette cérémonie, 1.363 logements publics locatifs (LPL), 500 aides financières à la construction de l’habitat rural et 836 lots de terrain destinés à l’auto-construction ont été attribués.