La recrudescence des actes de malveillance contre les installations de signalisation et de télécommunication, ainsi que des actes d’agression et de vandalisme visant les trains, tels les jets de pierres, a coûté, en 2018, plus de 26 millions de DA à la Société nationale des transports ferroviaires.

Il s’agit-là d’un lourd bilan dressé lors du Salon de la sous-traitance, tenu dernièrement à Alger, par la SNTF qui a présenté à cette occasion les derniers résultats de la société en termes d’exploitation des wagons et équipements.

Le représentant de la société a affirmé en effet que les jets de pierres contre les trains de voyageurs ont causé entre 2013 et 2018 des blessures graves à 163 individus, dont 79 passagers et 84 agents de sécurité. Ces actes sont aussi la première origine des perturbations dans la circulation des trains, ce qui n’a pas été sans conséquences en causant moult désagréments aussi bien aux usagers qu’à l’entreprise.

La SNTF regrette le fait que les trains de voyageurs continuent toujours à subir ces actes «sauvages» en dépit de «nombreuses» campagnes de communication qu’elle a menées et des «alertes» données en direction des autorités pour endiguer ce phénomène.

Selon l’intervenant, les actes de vandalisme prennent, aujourd’hui, des aspects à la fois économiques et sociaux, d’où l’intérêt de jouer la carte de la sensibilisation pour inculquer le civisme qui demeure le seul bouclier contre la violence, sous toutes ses formes.

Pour pallier à ces problèmes, la société poursuit sa campagne de sensibilisation à l’adresse des citoyens afin «d’asseoir» une culture du respect et de la prudence, vis-à-vis de ce mode de transport. La SNTF espère, dans les années à venir, inverser la tendance et «faire naître» une culture du civisme chez le citoyen algérien. «C’est un travail à long terme qui est entrepris», affirme la SNTF qui considère que ces actes «condamnables» sont à «bannir» tant qu’ils touchent à la sécurité, le confort des usagers mais surtout ils réduisent les efforts consentis par les pouvoirs publics et la société ferroviaire, d’autant que, depuis 2018, les nouveaux trains ‘‘Coradia’’ acquis par l’entreprise sont déjà mis en service.

Par ailleurs, et outre ce grand problème de jets de pierre, la Société nationale des transports ferroviaires est en proie aussi à d’autres casse-têtes aussi sérieux les uns que les autres. On pense aux vols de câbles, les passages informels sur la voie ferrée, les enfants jouant entre les voies. Autant de comportements d’incivisme dangereux que voudrait voir disparaître la SNTF. «Les conducteurs de train sont contraints de réduire leur vitesse en raison des actes de malveillance répétés contre les installations de signalisation et de télécommunication dont le bon fonctionnement est indispensable à la régularité, la sécurité et la circulation des trains», a déclaré récemment son directeur général, Yassine Bendjaballah.

Selon les statistiques établies par la SNTF sur une période de quatre ans, l’exposition permanente au vandalisme a atteint des proportions variables entre Alger (24%), Oran (22%) et Constantine (25%), tandis que dans la wilaya de d’Annaba, le phénomène a été moins important en termes de réparation des dommages causés par les équipements qui ont cessé de fonctionner.

Mais si les dégradations ont un coût financier considérable, le coût humain est aussi important. Ainsi le comportement imprudent d’automobilistes ne respectant pas la signalisation sur des passages à niveau non gardés a été, en 2016, derrière 80 accidents qui ont causé 14 décès.

Sur le réseau ferroviaire de la SNTF, il est recensé actuellement 225 passages à niveau non gardés.

Sarah A. Benali Cherif