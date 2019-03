22e salon international du bâtiment « Batimatec-2019 » : Les nouvelles technologies à la une

La 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2019) se tiendra demain au Palais des Expositions des Pins Maritime à Alger. Organisé sous le haut patronage du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ce Salon va réunir un millier d’exposants dont 400 internationaux représentant une quinzaine de pays. Dans un communiqué dont une copie nous a été remise, les organisateurs ont précisé que «cette manifestation économique, co-organisée avec la Société algérienne des foires et exportations (Safex), s’étendra sur une superficie globale d’exposition de 44.000 m2 occupant ainsi l’ensemble des pavillons et des surfaces d’exposition disponibles au niveau du Palais des expositions». La même source a ajouté que «cet espace de rencontres favorise des discussions pointues qui sont une des particularités du Salon, lequel s’inscrit dans une dynamique de développement national, de diversification économique, de perspectives d’exportation, et de jonction entre les plus aguerris et les jeunes professionnels du secteur, ainsi que les étudiants qui se destinent aux différentes branches du métier du bâtiment». À ce propos, Raouf Stiti, PDG de l’entreprise Batimatec expo a souligné que «ce Salon a atteint un niveau de maturité après de deux décennies d’existence. Notre engagement est d’offrir un espace de rencontres professionnelles serein, notre objectif est de rehausser le niveau de performance du Salon ». Selon ses organisateurs, Batimatec qui devrait accueillir quelque 200.000 visiteurs, rassemblera durant cinq jours, les professionnels des secteurs de la construction et des travaux publics, à travers diverses branches d’activités à savoir, des équipements et matériaux de construction, services, environnement, innovation, nouvelles technologies, bâtiment intelligent, sécurité des chantiers, urbanisme, et nombre d’autres domaines liés au secteur du bâtiment, seront passés en revue lors du Salon, à travers les stands d’expositions, mais aussi via un riche programme de conférences, de rencontres techniques, d’ateliers de démonstrations, de concours d’architecture et de conférences de presse. Dans ce sens, l’édition 2019 de Batimatec verra l’organisation de plusieurs journées techniques axées sur l’efficacité énergétique du bâtiment et l’urbanisme à l’ère du numérique. En outre, une journée des trophées sera organisée le 27 mars. Il s’agit, d’après les organisateurs, d’un espace dédié à l’innovation technologique et la créativité architecturale qui permettra notamment de récompenser les lauréats du trophée INNOVBAT 2019 ainsi que ceux du traditionnel trophée de «la Charrette d’Or».

La journée sera clôturée par la présentation des projets et la remise des prix aux lauréats du concours national des jeunes architectes ayant pour thématique cette année : Site d’intervention «La Casbah d’Alger», «Repenser les limites comme lieux stratégiques de régénération urbaine». Il est à noter que l’édition 2018 du Salon Batimatec a permis d’enregistrer la participation de 1.039 exposants, dont 627 sociétés nationales et 412 sociétés étrangères originaires de 16 pays sur une superficie nette d’exposition avoisinant les 33.000 m2, précise le communiqué.

M. A. Z.