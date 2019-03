Un total de 120 exposants issus de 24 pays du monde participeront du 26 au 28 mars à Lagos (Nigeria) au 5e Salon “Agrofood” et “Plastprintpack en présence de plus de 30 experts nigérians et européens, a rapporté jeudi dernier la presse locale. Ce Salon se veut une occasion pour les participants d’échanger sur les solutions, produits et technologies adaptés aux besoins du marché d’agrofood et du plastprintpack, selon la même source. Cet événement sera marqué par l’organisation d’une conférence de haut niveau sur le développement des compétences, l’approche de la chaîne de valeur, l’économie circulaire et la finance, les start-up et la numérisation.

Pas moins de huit pavillons officiels seront ouverts au public cette année, représentant respectivement l’Allemagne, la Biélorussie, la Chine, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie.

Le Nigeria est le 2e importateur de technologies de transformation et d’emballage alimentaire en Afrique subsaharienne. Les importations nigérianes de produits alimentaires et de machines d’emballage ont augmenté de 15% en 2017, à 262 millions d’euros, contre 228 millions d’euros l’année précédente.