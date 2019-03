Le commerce de la contrefaçon, qui ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années, représente 3,3% des échanges mondiaux, selon un nouveau rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Selon le rapport intitulé “Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods”, la valeur des produits de contrefaçon importés s’est élevée en 2016, à l’échelon international sur la base des chiffres des saisies douanières réalisées cette année là, à 509 milliards de dollars contre 461 milliards en 2013. Dans l’Union européenne, souligne le rapport, le commerce de contrefaçons a frôlé les 6,8% des importations en provenance de pays non membres de l’UE, contre 5% en 2013. “Ces chiffres n’incluent ni les produits de contrefaçon fabriqués et consommés sur les marchés intérieurs ni les produits piratés commercialisés via l’internet”, précise la même source.

Dans ce rapport, l’EUIPO et l’OCDE affirment que le commerce de produits de contrefaçon, qui porte atteinte aux marques et droits d’auteur, génère des bénéfices au profit du crime organisé et aux dépens des entreprises et des Etats. Mais au-delà des préjudices financiers, ce commerce comporte toutes sortes de risques pour la santé et la sécurité, notamment pour ce qui est des imitations de biens comme les équipements médicaux, les pièces automobiles, les jouets, les produits alimentaires, les cosmétiques de marque et les biens électriques. S’agissant de la provenance des produits de la contrefaçon, le rapport souligne que dans leur majorité, ils proviennent de Chine, Hong Kong, Emirats Arabes Unis, Turquie, Singapour, Thaïlande et Inde.

En 2016, les principales victimes de ce fléau ont été les Etats-Unis, dont certaines marques ou brevets ont été utilisés pour 24% des produits de contrefaçon saisis, suivis de la France (17%), de l’Italie (15%), de la Suisse (11%) et de l’Allemagne (9%), indique le rapport.