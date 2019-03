La conférence de clôture du projet pilote pour la promotion du dialogue social dans le voisinage sud de la Méditerranée (Solid 2016-2019), vient de se clôturer au siège du Comité Economique et Social Européen (CESE) à Bruxelles. Ce rendez-vous a connu la participation des membres du consortium du projet Euro-Méditerranéen, des partenaires sociaux, la société civile et des Conseils économiques et sociaux, ainsi que les représentants du gouvernement. Dans une intervention faite pendant le premier panel, Saïda Neghza, présidente de BusinessMed et de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes (CGEA) a relevé la nécessité de «plates-formes de dialogue social telles que ‘‘Solid’’ dans la région arabe, pour aider les partenaires sociaux à poursuivre les réformes économiques et sociales afin d’établir un cadre juridique fondé sur les principes des droits de l’homme.» Pour sa part, Youssef Ghallab de l’Organisation internationale du travail a souligné que «le dialogue social et le tripartisme sont les principes fondateurs de l’OIT. Nous pensons que des projets tels que Solid peuvent aider les acteurs tripartites de différents pays à échanger leurs bonnes pratiques et à faire progresser le dialogue social.» De son côté le ministre tunisien, M. Trabelsi, a déclaré qu’il considère Solid comme un modèle de réussite, réunissant les partenaires sociaux des 3 pays et constituant un point de départ avant une extension éventuelle dans les autres pays de la Méditerranée. Et d’ajouter : «Toute séparation entre dialogue social et développement économique et social ne conduirait qu’à une injustice». Notons par ailleurs que Solid, souligne la Cgea dans un communiqué dont une copie nous a été transmise, est un projet pionnier, financé par l’Union européenne et les organisations d’employeurs et de la société civile, ainsi que par la promotion d’un dialogue civique et multipartite entre les partenaires sociaux dans trois pays cibles. Rappelons que la présidente de CGEA, s’exprimant, à l’occasion du forum «Med Business Days», organisé dans le cadre du projet Ebsomed et portant sur un «Plaidoyer pour un rôle majeur des PME euro-méditerranéennes comme principal moteur du développement économique de la région», relevait que l’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux, ainsi que les investissements entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée.

Et solennisait la nécessité de promouvoir l’internationalisation et l’intégration régionale des entreprises au niveau méditerranéen en hissant le rythme des échanges commerciaux et des investissements entre les pays autour du bassin méditerranéen. «Les pays du sud de la Méditerranée, ajoute Mme Neghza, ont su attirer les investissements qui leur ont permis d’assurer une croissance appréciable malgré la crise financière au cours des dernières années.» Mme Neghza avait également relevé que l’une des préoccupations de la Cgea consiste à l’encouragement de l’investissement au niveau national et africain, pour l’impulsion d’une nouvelle dynamique au développement socioéconomique.

Fouad Irnatene