«La survie économique de l’Algérie se joue aujourd’hui. Dans ce contexte, penser la transition politique ne peut pas se faire indépendamment de la situation économique», souligne le collectif Nabni, dans une contribution sur les moyens de sortie de crise.

Une contribution qui s’inscrit dans le cadre du cycle de propositions «Les chantiers de la refondation» portant sur la «construction de fondamentaux garantissant les libertés démocratiques en donnant des pouvoirs réels entre les mains des citoyens pour qu’ils aient dorénavant les moyens de protéger leur souveraineté». La réflexion met l’accent, en particulier, sur la «transparence financière, dans le cadre du thème Transparence de l’Etat, du droit de regard citoyen et de son accès à l’information», et met en garde contre les menaces qui pèsent encore sur l’économie du pays.

«Depuis la chute du prix du baril, été 2014, les autorités ont choisi de ne mener aucune réforme et de financer les déficits abyssaux en empruntant sans limite à la Banque d’Algérie». Une politique menée «dans un contexte où le gouvernement ne fait face à aucun contre-pouvoir de surveillance et de contrôle», souligne le collectif. «Les données publiées par la Banque d’Algérie en décembre et analysées par les experts nationaux, montrent l’ampleur des dégâts résultant d’une «navigation à vue» dans la gestion de notre économie, sans aucun cap stratégique. La gestion opaque des finances publiques et le recours à l’endettement public sans aucune mesure pour rendre soutenable notre trajectoire budgétaire, nous mènent à une situation très dangereuse», écrit dans son analyse, le collectif Nabni qui estime que «Sans correction immédiate, le recours au FMI s’imposera inévitablement aux gouvernements futurs qui hériteront d’une décennie d’indécision et de fuite en avant». Aussi, «il nous faut nous préparer à retrousser nos manches, relancer l’économie sur de nouvelles bases et accepter le prix à payer et les efforts à faire à court terme, avant que la situation ne s’améliore». En toute évidence, «en l’absence de garde-fous, de transparence et de contre-pouvoirs efficaces, la menace d’une recrudescence des actes de prédations est réelle, particulièrement dans le contexte actuel».

Le collectif souligne enfin, que «la perspective d’une transition démocratique réussie, de la mise en place d’un Etat de droits et d’une gouvernance améliorée, augure d’un potentiel économique énorme qui serait libéré. Ce potentiel pourra enfin s’exprimer quand les contraintes de gouvernance, de monopoles et de prédation de l’économie rentière seront levées».

D. Akila