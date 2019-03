En effet, ce service, qui a rencontré d’énormes difficultés pour répondre aux besoins des malades en attente depuis plusieurs mois, a réussi à relancer une dynamique professionnelle et soigner un nombre conséquent de malades des yeux avec une réussite totale et un suivi médical après l’opération qui ont trouvé satisfaction totale auprès des patients du CHU.

Le réseau de Gaz pour Melbou ET Ziama

Mansouriah relancé

Il a fallu beaucoup de patience mais aussi de discussion et de concession pour que le problème d’alimentation en gaz naturel des communes de la côte-est, à partir de Melbou, soit réglé définitivement et les travaux relancés.

A l’arrêt depuis 15 années suite à une opposition de deux habitants du village Tidelsine, à Aokas, quant au passage des canalisations sur le terrain privé. et malgré les négociations engagées par les trois derniers walis, la situation est restée telle quelle privant plus de 5.000 foyers de gaz dans les localités d’Aokas, souk El Tenine, Amridj, Melbou et une partie de Ziama Mansouriah, relevant de la wilaya de Jijel.

Après 15 ans de blocage, le problème de l'opposition au passage du gazoduc 8 pouces à Melbou est enfin solutionné.

L'entreprise chargée de réaliser le gazoduc de 8 pouces reliant Melbou à Ziama Mansouriah a entamé les travaux après cette décision prise par le wali, Ahmed Maabed, qui s'est déplacé à Melbou pour inspecter le site concerné par le passage du gazoduc.

Le wali a rencontré sur place le propriétaire du terrain concerné par le tracé, qui a été finalement convaincu à lever son opposition qui a bloqué, pour rappel, ce projet. Plus de 2.000 foyers à Melbou sont concernés par le raccordement au réseau gaz à partir de ce gazoduc ainsi que 2.000 autres au niveau de Ziama Mansouriah.

Le chantier de l'entreprise chargée de réaliser le gazoduc 8 pouces reliant Melbou à Ziama Mansouriah a été renforcé en engins et moyens humains pour accélérer la cadence des travaux dont le délai de réalisation est fixé à deux mois.