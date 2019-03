Deux-cent-quatre athlètes, dont 89 filles, participeront au championnat national Inter-Ligues des jeunes catégories (U11, U13, U15, U17, U19) de badminton, prévu vendredi et samedi à la salle OMS des Eucalyptus (Alger), a-t-on appris jeudi de la Fédération algérienne de la discipline (FAB). Ces athlètes représentent sept ligues de wilayas : Béjaia, Alger, Ouargla, Boumerdès, Tiaret, Bouira et Chlef. La ligue algéroise sera présente avec 50 athlètes (25 filles), Boumerdès avec 45 (20 filles), Béjaia 40 participants (20 filles), Chlef 27 badistes (11 filles), Ouargla 20 athlètes (9 filles), Tiaret 12 joueurs (4 filles), alors que Bouira est représentée par dix garçons seulement. Selon le programme établi, la phase de poules se jouera durant la première journée et ce de 9h00 à midi et de 14h30 à 19h00. La deuxième journée verra le déroulement des demi-finales et finales des cinq catégories, entre 09h00 et 13h00. A l'issue de ce rendez-vous, les badistes des U13, U15 et U17 (garçons-filles) se rendront au Centre Régional de Regroupement et Préparation des Talents et de l'Elite Sportives (CRRPTES) à Chlef pour effectuer un stage de pré-sélection du 24 au 28 mars. Le même centre abritera les 29 et 30 du mois courant le Critérium national des trois catégories : U13, U15 et U17. Par ailleurs, un autre stage en faveur de l'équipe nationale de para-badminton (handisport) se tiendra également à Chlef du 24 au 28 mars, afin d'établir une classification pour chaque athlète, et ce, selon les critères internationaux.